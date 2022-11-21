Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана (НАННОУз) заявила о готовности создать дискуссионную площадку для выработки конструктивных предложений и рекомендаций по созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для деятельности ННО.

Заявление опубликовано в ответ на коллективное обращение инициативной группы ННО и гражданских активистов с призывом отменить июньское постановление правительства Узбекистана о порядке сотрудничества ННО при реализации международных грантовых проектов с государственными органами. В обращении это постановление называется противоречащим законодательству страны и международным стандартам.

В заявлении говорится, что НАННОУз была создана по инициативе 150 ННО и её основной и приоритетной задачей является «защита и представление прав и законных интересов ННО». Сегодня ассоциация объединяет более 1400 членов-ННО. Для обеспечения «надёжной защиты их прав в структуре организации создан и функционирует отдел по защите прав и законных интересов ННО».

В текущем году ННО направили в ассоциацию более 30 обращений по различным вопросам. Однако обращений с просьбой оказать содействие в отмене постановления правительства от 13 июня или решении проблем, возникших в связи с применением его на практике, не было, заявили в НАННОУз.

«Тем не менее, с момента вступления в силу данного постановления ассоциацией, в соответствии со своими целями и задачами, установлены связи с компетентными государственными органами, и она регулярно проводит с ними обсуждения по поводу того, чтобы требования этого документа не создавали излишних трудностей для национальных ННО при реализации ими социально значимых проектов и программ», — отметили в НАННОУз.

Ранее Министерство юстиции Узбекистана в ответ на обращение заявило, что правительственный документ не направлен на установление каких-либо бюрократических барьеров или ограничений для ННО, что оно не допускает случаев незаконного вмешательства во внутренние дела ННО и гарантирует свободу и независимость их деятельности.

«Ассоциация не поддерживает никаких искусственных барьеров, негативно влияющих на общественную деятельность ННО, и выражает надежду на вышеуказанную позицию Министерства юстиции как органа, реализующего государственную политику в сфере развития ННО, способствующего организации взаимодействия общественных организаций с государственными органами», — отметили в НАННОУз.

В то же время, сообщили в ассоциации, опрос 160 активных ННО показал, что большинство из них отмечают «пассивность сотрудничества государственных и негосударственных организаций и в этом плане указывают, в первую очередь, на необходимость повышения ответственности и инициативности государственных органов».

«Мы верим, что принятое постановление удовлетворит потребность ННО в тесном сотрудничестве с государственными органами, а также предоставит им беспрепятственную возможность для консультаций, обмена опытом и информацией», — заявили в организации.

Летом на первом Национальном форуме «Сотрудничество государственных органов и ННО в обеспечении прав и интересов человека» было принято решение о всестороннем изучении воздействия обсуждаемого постановления на деятельность институтов гражданского общества с участием представителей соответствующих госорганов и ННО, отметили в ассоциации.

В НАННОУз также напомнили, что с 2021 года в Академии государственного управления ассоциация проводит «специальные учебные курсы для руководителей ННО, на которых особое внимание уделяется повышению знаний и навыков представителей ННО в области привлечения международных грантов».