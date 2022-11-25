Строительная компания Mimar Group является генеральным подрядчиком проекта строительства единого комплекса Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. Это на пресс-конференции 25 ноября подтвердили первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов и заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Алишер Миралиев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Как мы сообщали ранее, онкологический центр и его филиалы в столице и Ташкентской области (также расположен в Ташкенте) планируется объединить в единый комплекс. Возводимое восьмиэтажное здание рассчитано на 650 стационарных коек и 100 коек для дневного стационара. Поликлиника будет иметь вместимость 500 посетителей одновременно.

Изначально на новое место планировалось перевести только Республиканский центр онкологии и радиологии, что было предусмотрено постановлением президента от 21 мая 2021 года. В нём говорилось, что центр будет размещён на пустующей территории клиники Ташкентской медицинской академии («новый ТашМИ», расположен в медгородке в Алмазарском районе). Объединение других онкологических клиник в одном комплексе документом не предусматривалось.

Недавно выяснилось, что нынешние здания больниц будут выставлены на онлайн-торги через площадку Е-auksion «для покрытия затрат на строительство нового комплекса». Предпринимателя, выигравшего аукцион по продаже, обяжут не проводить никаких строительных работ на территории бывших клиник в течение двух месяцев, пока не будет завершён переезд в новый комплекс.

В частности, здания и сооружения Республиканского центр онкологии и радиологии площадью 39457,6 кв. м и земельный участок под ним в 9,47 гектара выставлены на торги по стартовой стоимости 281,78 млрд сумов, городского филиала (4,6 гектара и 15891 кв. м) — 160,5 млрд сумов, Ташкентского областного филиала (2,68 гектара и 12298 кв. м) — за 92,09 млрд сумов.

После неоднократных вопросов журналистов заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Алишер Миралиев признал, что решение о продаже объектов для финансирования строительства было принято закрытым постановлением Кабинета министров от 11 октября (является документом для служебного пользования).

Юрист Koç Construction Наврузбек Гафаров сообщил, что строительство единого онкологического комплекса началось 1 апреля.

«На основе соответствующего постановления правительства было определено заключение договора с компанией Mimar Group на основе отбора наилучших предложений. Заказчиком определена „Служба единого заказчика“ при хокимияте Ташкента. Для строительства объекта, отвечающего международным стандартам, Koç Construction в рамках сотрудничества подписала договор субподряда с Mimar Group. С апреля мы ведём строительство», — заявил он.

По его словам, отбором предложений занималась комиссия при Кабинете министров, но он не смог раскрыть её состав.

Начальник Управления развития инфраструктуры и эксплуатации системы здравоохранения Шодиёр Маматкулов также отметил, что решение об этом утверждено постановлением Кабмина от 11 октября. На вопросы, почему постановление вышло спустя полгода после начала строительных работ, он сказал: «Я упомянул последнее вышедшее постановление, до него уже было другое постановление. Каждое постановление дополняет друг друга».

Он заявил, что не может сказать порядковый номер правительственного постановления, поскольку «оно закрытое». Журналисты возразили, что оно не должно быть закрытым, поскольку в решении отсутствует государственная или военная тайна.

Первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов попытался внести ясность. По его словам, первое постановление Кабмина, принятое в мае (напомним, что строительство началось в апреле), касалось строительства единого комплекса Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии и переезда в новое место действующего центра.

«Рабочая группа изучила международный опыт, с учётом важности концепции по консолидации трёх больниц в одном месте спустя два месяца — в июле — вышло второе постановление о присоединении ещё двух больниц (столичный и Ташкентский областной филиалы центра — ред.)», — пояснил он.

Первый замглавы Минздрава отметил, что не у всех местных компаний достаточно квалификации, чтобы построить такой современный комплекс, которого «нет в Центральной Азии».

«У уважаемого президента есть право, в виде исключения, разрешить правительству выбрать лучшее предложение. Вы об лучше нас знаете», — сказал он.

Амрилло Иноятов повторил, что постановление Кабинета министров является закрытым. Со ссылкой на «предварительные данные» он сообщил, что на строительство комплекса выделено 600 млрд сумов (около 53,3 млн долларов). Ранее Минздрав сообщал, что на технологическое оснащение комплекса выделено 80 млн долларов.

О Mimar Group

Согласно информации на сайте Mimar Group, это частная строительная компания, основанная в 2020 году и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов — от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.

По данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в июле 2020 года, основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителями указаны Алишер Абдубаситович Ганиев (57,9%) и Козимбек Уткирович Яминов (42,1%), руководителем — Ферузбек Давронов.

Компания реализует проект строительства торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX на площади 71 га, была привлечена к строительству парка «Новый Узбекистан», реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси», олимпийского городка на берегу реки Чирчик и другим проектам. Ряд проектов компания получала без тендера на основе закрытых распоряжений правительства.

По данным СМИ, Mimar Group относится к структуре группы компаний Akfa. Компания в своих поздравлениях называла хокима Ташкента, основателя Akfa Джахонгира Артыкходжаева «уважаемый наставник».