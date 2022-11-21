Онкологический центр и его филиалы в столице и Ташкентской области объединятся в единый комплекс, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что единый комплекс Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии сейчас возводится на улице Шифокорлар в Алмазарском районе Ташкента.

Новый комплекс включит в себя:

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии (сейчас располагает по адресу: Ташкент, ул. Фароби, 383);

столичный филиал центра (Ташкен, ул. Богистан, 1/71);

Ташкентский областной филиал центра (Ташкент, улица Тахтапул дарвоза, 341).

В едином комплексе смогут получить бесплатное медицинское обслуживание без направления жители столицы и Ташкентской области, а также пациенты из других регионов на основании направления.

Возводимое восьмиэтажное здание рассчитано на 650 стационарных коек и 100 коек для дневного стационара. Поликлиника будет иметь вместимость 500 посетителей одновременно.

Как ожидается, в комплексе будет запущено 17 новых клинических отделений. «В частности, впервые в нашей стране будет открыто отделение трансплантации костного мозга», — заявили в Минздраве.

На технологическое оснащение онкологического комплекса выделено 80 млн долларов. На эту сумму по последнему слову техники будут оборудованы 16 реанимационных и операционных залов.В отделении реанимации будут функциональные кровати с консолями, оборудованными кардиомониторами и аппаратами ИВЛ.

Как отметили в Минздраве, объединение онкологических клиник позволит им стать единым методическим центром. Там впервые будет создана кафедра ядерной медицины. В комплексе будут созданы 9 бункеров для ведения лучевой терапии, которые обеспечат непрерывность лечения.

В Минздраве также добавили, что 100 специалистов из объединяющихся клиник пройдут обучение в Республике Корея и Турции.

Запуск нового комплекса ожидается в мае 2023 года. Переезд онкоклиник в него будет осуществлён в течение двух месяцев после этого.

Прежние здания больниц будут выставлены на онлайн-торги через электронную торговую площадку «Е-auksion» «для покрытия затрат на строительство нового комплекса». Предпринимателя, выигравшего аукцион по продаже, обяжут не проводить никаких строительных работ на территории бывших клиник в течение двух месяцев, пока не будет завершён переезд в новый комплекс.

Напомним, переезд Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии на новое место был предусмотрен постановлением президента от 21 мая 2021 года. В нём говорилось, что центр будет размещён на пустующей территории клиники Ташкентской медицинской академии (так называемый «новый ТашМИ», расположенный в «медгородке» в Алмазарском районе Ташкента). Для этого было запланировано построить новый комплекс зданий.

Объединение других онкологических клиник на одной базе документом не предусматривалось.

Презентация проекта нового здания президенту состоялась в июне 2021 года. Тогда сообщалось, что под новые сооружения выделено 5,4 га неиспользуемой территории клиники Ташкентской медицинской академии. Анонсировалось оснащение центра современным оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, радиоизотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Было запланировано внедрить новые методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная терапия, облучение линейным ускорителем и стереотаксическая световая терапия, радиохирургия.