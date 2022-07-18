Узбекистан планирует в 2022—2030 годы увеличить добычу урана в два раза, до 7100 тонн, следует из постановления президента Шавката Мирзиёева от 14 июля.

Согласно документу, по итогам 2021 года в Узбекистане было добыто 3526 тонн урана.

Постановлением также утверждены показатели темпов наращивания запасов урана в 2022—2030 годах за счет активизации геологоразведочных работ — с 4700 тонн до 10,5 тысячи тонн (в 2,2 раза).

Постановлением утвержден перечень 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около 460 млн долларов для увеличения добычи урана в стране.

По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется.

До недавнего времени Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) обладал эксклюзивным правом на добычу, обогащение и экспорт урана. Однако в январе 2019 года стартовала реорганизация НГМК, на его базе были созданы отдельные госактивы. С 2022 года добычу урана ведет «Навоиуран».