Совместное предприятие Nurlikum mining, созданное французской компанией Orano Mining и Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии) Узбекистана, сможет добывать до 1500 тонн закись-окиси урана в год, сообщила в среду пресс-служба Госкомгеологии.

В сентябре Orano и Госкомгеологии подписали соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче урана в Навоийской области. В ресурсную базу предприятия войдут три перспективные площади урана «песчаникового» типа — Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.

По данным пресс-службы, накануне в Ташкенте участники Nurlikum mining согласовали все процедуры для регистрации предприятия, а также проведения первого собрания учредителей.

В соответствии с условиями создания, в СП доля Orano составит 51% в виде денежных средств, технологического оборудования и техники, доля Госкомгеологии — 49% за счет затрат на геологическую и иную информацию на контрактных площадях. На первоначальном этапе французская компания планирует инвестировать в проект до 20 млн долларов и при выявлении коммерческого месторождения — порядка 150 млн долларов. СП планирует приступить к полевым работам на месторождениях в начале 2020 года.

Месторождения урана песчаникового типа, более доступного для разработки, ранее не предлагались для разработки иностранным инвесторам, они входят в ресурсную базу Навоийского горно-металлургического комбината, обладающего монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в стране.

В течение последних лет правительство Узбекистана пыталось привлечь иностранных инвесторов в разработку урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций.

По данным Госкомгеологии, производство урана в республике в 2017 году составило 3600 тонн, весь объем экспортируется.