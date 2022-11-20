Явка на внеочередных выборах президента Казахстана, проходящих в воскресенье, составила, по предварительным данным на 22:00 времени Астаны, 69,43%, сообщила Центральная избирательная комиссия страны. В выборах приняло участие 8,299 миллиона из 11,953 миллиона зарегистрированных избирателей.

Голосование на участках началось в 7:00 (на некоторых — в 6:00) и закончилось в 20:00, кроме пяти регионов, где в соответствии с часовыми поясами участки закрылись в 21:00 по времени столицы.

Источник: Центризбирком Казахстана.

Самая высокая явка зарегистрирована в области Жетысу — 81,42%, самая низкая — в бывшей столице и самом населённом городе Казахстана Алматы, где на участки пришло 28,72% избирателей. В Астане явка составила 48,6%, в Шымкенте — 59,79%. В других регионах она была в пределах 67−81%.

Фото: Посольство Казахстана в Узбекистане.

В Ташкенте, как сообщили «Газете.uz» в посольстве Казахстана, где находился избирательный участок, явка составила 96,1% — проголосовать пришёл 591 из 621 зарегистрированного избирателя.

Сейчас голосование продолжается на некоторых избирательных участках за пределами Казахстана.

Предварительные итоги выборов будут объявлены днём в понедельник, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров, находящийся в Астане.

Мы писали о том, как проходят выборы и чем они отличаются от предыдущих, а также публиковали фоторепортаж из Астаны и Акмолинской области.