Внеочередные выборы президента Казахстана проходят в воскресенье, 20 ноября. Об их проведении в рамках «полной перезагрузки государственных институтов» в послании народу 1 сентября объявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Впервые глава государства будет избираться на семилетний срок без права переизбрания. Токаев называл это «достаточным периодом для реализации любой амбициозной программы».

Для проведения выборов открыто более 10,1 тысячи избирательных участков. Они начали работу в 7:00. На 86 участках Астаны, Алматы и Шымкента голосование началось в 6:00, из них 47 участков находятся в местах временного пребывания граждан. Правом голосования обладают более 11,8 миллиона казахстанцев.

Наблюдение за выборами ведут почти 650 международных наблюдателей, в том числе от СНГ, ШОС, ОБСЕ и других организаций, представители Центральной избирательной комиссии Узбекистана, а также журналисты почти из 50 стран, включая корреспондента «Газеты.uz» Абдуллу Ёдгорова.

Шесть кандидатов

В выборах участвуют шесть кандидатов, в том числе две женщины:

Каракат Абден — от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

— от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»; Нурлан Ауесбаев — от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии;

— от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии; Жигули Дайрабаев — от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»;

— от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»; Мейрам Кажыкен — от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»;

— от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»; Касым-Жомарт Токаев — от Народной коалиции общественно-политических сил;

— от Народной коалиции общественно-политических сил; Салтанат Турсынбекова — от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».

Фото: Tengrinews.kz.

Графа «против всех»

На встрече с зарубежными журналистами с студии Kazmedia 18 ноября государственный советник Казахстана Эрлан Карин рассказал об особенностях предстоящих выборов.

«Впервые в бюллетене, помимо голосования за кандидатов, у граждан будет ещё возможность выразить свой выбор путём, например, голосования по графе „против всех“. Это первый раз», — отметил он.

Говоря об участии в выборах представителей оппозиции, госсоветник сказал: «Было реализовано много инициатив, которые дают возможности и оппозиции, неважно, общественникам или отдельным, даже гражданским активистам, более шире, активно участвовать в этих процессах. Можно сказать, что оппозиция как часть общества, как одна из неотъемлемых частей общества, тоже является соавтором этих политических изменений».

Эрлан Карин. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Разные мнения — единая нация»

«Прошедший [летом] референдум [о поправках в Конституцию Казахстана] и нынешние выборы — они показывают также то, что в обществе есть запрос на изменения, на перемены, — продолжил Эрлан Карин. — И то, что инициативы, предложенные властью, были поддержаны гражданами, показывает, что у власти и общества совпадает видение дальнейшего развития страны».

«Мы разные, мы равные, разные мнения — единая нация. Есть общие ценности, на которые мы должны опираться, невзирая на разного рода различия», — подчеркнул государственный советник.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Основа любого общенационального консенсуса и консолидации — это как раз-таки совпадение ожидания граждан и планов власти. Там, где это не совпадает, бывают разного рода проблемы. В нашем случае референдум показал, что есть поддержка этих инициатив», — добавил он.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Если референдум показал уровень консолидации текущего состояния, то выборы продемонстрируют, насколько граждане, общество разделяет будущие, новые планы развития страны», — сказал Эрлан Карин.