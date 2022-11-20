На внеочередных президентских выборах в Казахстане к 12:00 по астанинскому времени проголосовало 38,55% процентов зарегистрированных избирателей (свыше 11,95 миллиона). Всего сформировано 10,1 тысячи участков, в том числе 68 при представительствах Казахстана в 53 странах.

Как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, первый участок за рубежом открылся в Токио в 4:00 по времени Астаны. Последним закроется участок в Сан-Франциско — в 9:00 часов 21 ноября по астанинскому времени.

Участок 393 в здании театра «Астана Опера».

Самыми активными в полудню оказались жители Туркестанской области, где проголосовало 64,21%. В столице Астане проголосовало 19,33%, а Алматы пока самая низкая явка — 16,89%.

«Семи лет вполне достаточно»





Фото: Akorda.kz.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на участке, расположенном в столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби. «Политические реформы нужно продолжать. В противном случае будет застой», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

«Текущий год не был лёгким, но народ прошёл все трудности стойко. Теперь перед нами стоят новые обязательства и цели. В первую очередь, если народ проголосует за меня, программу нужно осуществить и реализовать, поэтому работы будет много», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Комментируя ограничение мандата президента одним семилетним сроком, он сказал: «Думаю, что семи лет вполне достаточно, потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное — в нашей стране не будет монополии на власть. Она будет запрещена, это очень важный вопрос… За 21 год в стране будет три президента, и это правильное решение».

Бюллетень для голосования. В нём впервые есть графа «против всех.

В первой половине дня проголосовали также пять других кандидатов в президенты — Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников, Нурлан Ауесбаев от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии, Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Мейрам Кажыкен от объединения профсоюзов «Аманат» и Салтанат Турсынбекова от общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прибывший на 393-й участок в здании театра «Астана Опера», заявил: «Очень нужно единство нашему народу. Единство народа, которое будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают».

Как проходит голосование

Корреспондент «Газеты.uz» в составе группы иностранных журналистов посетил избирательные участки в Астане и в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области, расположенном менее чем в 30 км от столицы.

Участок №393 в театре оперы и балета «Астана Опера»

Театр «Астана Опера».

Основные требования к процессу голосования в Казахстане схожи с требованиями в законодательстве Узбекистана. Голосование является закрытым, избиратели заполняют бюллетень в кабинках. Фотографировать и распространять бюллетень нельзя, поскольку это будет считаться агитацией. Бюллетень нельзя заполнять карандашом и вносить в него исправления.

Избирателей на участках встречают волонтёры. На некоторых участках усилены меры безопасности, например, в «Астана Опере», где голосовал первый президент Нурсултан Назарбаев.

Несмотря на температуру -10 градусов Цельсия, с раннего утра к участкам спешили люди. Некоторые жители столицы пришли целыми семьями.

Среди голосовавших был заместитель премьер-министра Казахстана — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

В интервью журналистам после голосования он сказал, что рад видеть так много неравнодушных людей, которые высказывают своё мнение по важному для страны вопросу.

«Нас всех объединяет то, что мы все будем голосовать за будущее Казахстана,. каждого азамата (гражданина — ред.). В этом суть реформ, которые сейчас происходят», — заявил вице-премьер.

Для наблюдателей и журналистов на участке отведено специальное место.

Участок №685 в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области





Избирательный участок, открытый в здании школы, встречает голосующих звуками живой музыки.

Морозная погода — не повод пропустить голосование. На лицах многих жителей видны улыбки.

Отпустив бюллетень в прозрачную урну, они отправляются по своим делам.