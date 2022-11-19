В махалле «Илтифот» в Яшнабадском районе Ташкента незаконно вырублено 16 деревьев. Ущерб от вырубки ценных сортов деревьев оценивается в 3,51 млрд сумов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.





Фото: Расул Кушербаев.

Накануне депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев получил сообщение об уничтожении деревьев на месте строительства комплекса девятиэтажных домов Assalam Havo. Согласно паспорту объекта, заказчиком и подрядчиком объекта является компания Yangi Zamon Bino.

Строительство дома планировалось начать в третьем квартале 2022 года, а работы предположительно должны завершиться в третьем квартале 2024 года.

Согласно ЕГРПО, Yangi Zamon Bino зарегистрирована 14 ноября 2016 года. Учредителями являются Unique Trade Business (50%) и «Узбекистон темир йуллари» (50%).

Учредителями Unique Trade Business являются Golden House Development (99%) и Борис Яковлев (1%).

Фото: Госкомэкологии.

Госкомэкологии при изучении территории совместно с хокимом района Бахтиёром Рахманкуловым, прокуратурой, ОВД и Национальной гвардией выявило нарушение закона «Об охране и использовании растительного мира» и оценило ущерб в 3 млрд 514,2 млн сумов.

Материалы по делу переданы в прокуратуру Яшнабадского района, говорится в сообщении.

Депутат Расул Кушербаев ранее сообщал об угрозе уничтожения 5000 деревьев, которые окружены заборами на выделенных бизнесменам участках. По его мнению, решения о выделении земли оформляют «не просто так». Он призывал отменить решения хокима о выделении таких участков, поскольку мораторий не соблюдается.