В Ташкенте под угрозой вырубки находятся 5000 деревьев, которые окружены заборами на выделенных предпринимателям землях. Об этом в интервью Kun.uz сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Чиланзарский район





8 сентября стало известно о вырубке и высыхании 100 деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах, которые граничат друг с другом.

Напротив прокуратуры Чиланзарского района за ночь вырубили 58 многолетних деревьев (фото выше) на участке в 0,2 га, выделенном компании Dream House Stroy. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело. На следующий день в ведомстве заявили, что ущерб, оценённый почти в 800 млн сумов, был взыскан с застройщика, а также задержаны трое подозреваемых.

Расул Кушербаев отметил, что деревья на этой территории были взяты под охрану после того, как их некоторое время назад уже пытались вырубить.

«Это забор был демонтирован. Но, как сообщалось ранее, Dream House Stroy хочет здесь что-то построить. Они в открытую пришли сюда и снова огородили. Мы спрашиваем у граждан, они говорят, что за один-два дня вырубили деревья ночью. Напротив этого места расположена прокуратура Чиланзарского района, на глазах которой происходят такие события. Можно представить, как обстоят дела на окраинах города», — сказал парламентарий.

По его мнению, с приходом нового руководства (прежнее было отправлено в отставку после повреждения корней 100 деревьев — на этой же улице, причём перед городской прокуратурой) в Чиланзарском районе не только ничего не изменилось, но стало даже хуже.

На месте вырубленной растительности высажены молодые деревья, но никто не даст гарантий, что в будущем они будут сохранены, поскольку решение хокима города о выделении земли остаётся в силе, отметил Расул Кушербаев.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана сообщал, что застройщик был уведомлён о недопустимости вырубки деревьев на участке и подписал гарантийное письмо о том, что сохранит деревья. 17 февраля компания всё равно обратилась с заявлением о вырубке деревьев, на что столичное управление экологии дало отказ. Однако это не остановило застройщика.

Начальник Управления Ташкента по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов сообщил (мы писали о его задержании в рамках уголовного дела и последующем освобождении из-под стражи), что экологи проводили инвентаризацию деревьев и предупредили застройщика о недопустимости вырубки деревьев.

«Наши экологи два-три раза давали указание демонтировать заборы для визуального контроля. Заборы были открыты, но предприниматель снова закрывал территорию с четырёх сторон, чтобы ограничить доступ к площадке. [Предприниматель] совершал нарушения внутри своей территории, в отношении него будут приняты меры в соответствии с законодательством. Я надеюсь, что этим меры станут уроком для других предпринимателей», — отмечал он за день до задержания.

Представитель Экологической партии Улугбек Пирмухаммедов сообщил, что земля была выделена 3 сентября 2020 года по решению хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

«Решением определено, что если в течение двух лет (до 3 сентября 2022 года) застройщик не проведёт строительные работы, то земля будет возвращена в государственный резерв. Кроме того, высаживают павловнии [вместо вырубленных деревьев], который не подпадают под мораторий [на вырубку деревьев]. Мы сейчас приходим к такому выводу, что эти деревья можно будет вырубить в следующем году. Поэтому мы считаем целесообразным высадить здесь ценные сорта деревьев», — сказал он.

Заместитель Госкомэкологии Исломбек Бокижонов сообщил, что число таких закрытых забором строительных площадок в Ташкенте составляет около 700.

«Если мы не примем какие-то нормативные меры по снятию [заборов], то это станет проблемой. В целом возводить такие ограждения незаконно. Нигде в законе не указано, что территория объекта должна быть огорожена забором высотой 6 или 7 метров. Но всё равно огородили. Мы должны [принять] нормативный документ, чтобы высота заборов была не больше 2 метров. Тогда мы сможем узнавать о состоянии деревьев», — заявил замглавы комитета.

Учтепинский район

В этом районе 42 дерева высохли на окружённой забором территории на пересечении улиц Лутфи и Катта Хирмонтепа. 21 февраля 2020 года (в период действия моратория на вырубку деревьев, который впоследствии стал бессрочным) решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев компания Goroda Stroy получила земельный участок площадью 1 га.





Расул Кушербаев, посетивший участок 8 сентября, написал, что из 42 деревьев 27 были самовольно пересажены в другое место. Ущерб растительному миру оценён в 425,1 млн сумов. Управлении экологии оформило документы и передало их в прокуратуру. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 198 УК (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).

«Как они выделили землю, где есть деревья? Я не понимаю. Вы сами не обращались в хокимият и не просили отменить [решение] из-за наличия здесь деревьев?» — спросил депутат у врио заместителя хокима Учтепинского района по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Нурали Исматова, который указал, что ещё не вышло решение о резервировании и передачи прав собственности на землю. Он пообещал демонтировать заборы.

Расул Кушербаев отметил, что хокимият, зная о наличие деревьев, выделяет предпринимателю землю для строительства.

«Хотя мораторий действует уже три года, хокимият не прекращает издавать такие решения. А в отношении решений, которые уже вышли, никаких реакций нет», — сказал он.

Депутат со ссылкой на представителей Госкомэкологии сообщил, что в Ташкенте находятся под угрозой уничтожения порядка 5000 деревьев, которые таким же образом окружены забором.

«Что лежит в основе этого? В Ташкенте земля стоит как золото… Кому-то оформляют решение [о выделении земли], но это не происходит просто так. В основе этого лежит материальный интерес. Это все понимают в Ташкенте. Есть требования моратория, запрещается рубить деревья, переносить их самовольно. Что нужно делать? Значит, нужно отменить эти решения, так как там есть деревья, [от которых зависит] будущее государства и общества. Но до сих пор эти решения не отменены, все они остаются в силе. Значит, нет планов по соблюдению моратория», — подчеркнул депутат.

Депутат районного кенгаша Учтепинского района Нуриддин Зайниддинов сообщил, что Goroda Stroy после получения земли заявляла о планах строительства бизнес-центра, детской площадки и передвижных магазинов.

«Нам тогда обещали, что ни одно дерево не пострадает. Сейчас мы видим, что якобы по причине переноса были уничтожены 42 деревьев. Я не понимаю позицию ответственных лиц хокимиятов Учтепы и Ташкента: полтора года назад объявили, что здесь будет парк, где в центре установят самолёт. Потом появились какие-то инвестиционные проекты, за этим следует решение хокима, а потом территорию площадью более 1 га окружают забором и уничтожают деревья», — сказал он.

Нуриддин Зайниддинов заявил, что активисты уже полтора года «трубят» о проблеме, но ответственные лица делали вид, что не слышат. Депутат отметил, что теперь сообщается о планах создать здесь парк, но в таком случае хоким Ташкента должен отменить своё решение о выделении земли.

Согласно данным ЕГРПО, Dream House Stroy была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2017 года с уставным фондом в 10 млн сумов. Вид деятельности — «оптовая торговля техникой для текстильной, ткацкой и трикотажной промышленности». Учредителем указан Козимжон Гуламжон угли Турабоев (100%), руководителем — Светлана Геннадьевна Биюнова (она также указана руководителем ООО «Capital qurilish-tamirlash birlashmasi»).

Компания Goroda Stroy также зарегистрирована в столице в декабре 2017 года с уставным фондом в 7 млн сумов. Вид деятельности — «малярные и стекольные работы». Учредителями указаны Исмоил Ильхамович Алимов (75%) и Миржамол Миранварович Мирсагатов (25%). Первый предприниматель также владеет долями в компаниях Master Building Capital, Innovative Labels Group, Roofing System, Umid Capital Business Invest, Perfect Block Stone, Gravel Sand Factory. Global Bum, Ravnaq-Omad-Biznes и X K Mirano-Mebel, второй — Yaks Elit Zuxal, Mastura Build Up и Travellux.