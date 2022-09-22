Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в четверг остановился на достижениях в сфере экспорта.

«Лично я как президент не знаю, какой процент [плана по сбору] хлопка сейчас выполнен. Потому что если будет [материальная] выгода, фермеры и кластеры сделают это сами. Как было раньше? Три-четыре месяца года собирали хлопок. И учителя, и врачи, и интеллигенция были в поле», — цитирует главу государства Kun.uz.

Он сообщил, что руководитель одной крупной страны обратился к нему и попросил наладить экспорт хлопка.

«Он мне не поверил, когда я сказал, что на экспорт хлопка нет, так как мы его полностью сами перерабатываем. Раньше основу нашего экспорта составляли хлопок и газ. Сейчас мы не экспортируем ни хлопок, ни газ. Мы даже покупаем газ за границей. Причина в том, что наша промышленность развивается. При том, что эти два основных продукта не продаются за границу, объём нашего экспорта увеличился в 5−6 раз по сравнению с 2016 годом», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2021 году Узбекистан экспортировал газа на 717,3 млн долларов, что почти на 50% больше показателя 2020 года.

В 2022 году объёмы экспорта выросли — за восемь месяцев поставлено газа на 645,9 млн долларов, что в стоимостном выражении на 60,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы только на апрель пришлось 138,9 млн долларов, май — 122,6 млн долларов, июнь — 72 млн долларов, июль — 101,3 млн долларов, август — 120,5 млн долларов.

Импорт газа в Узбекистан снизился на 35,9% — до 76,2 млн долларов.

Летом глава компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов сообщал, что Узбекистан может полностью прекратить экспорт газа к 2025−2026 году из-за роста внутреннего потребления. Сейчас около 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай.

Что касается хлопка, то Узбекистан на сегодняшний день действительно вместо базового сырья экспортирует текстильную продукцию. В январе-августе экспорт текстиля составил 17,2% всего экспорта страны — 2,18 млрд долларов. Большая часть продукции — это пряжа (49,6%) и готовые трикотажные и швейные изделия (25,8%). В первом полугодии Узбекистан даже импортировал текстильные волокна на 48,4 млн долларов (рост — в 3,5 раза).