Хокимият Чиланзарского района Ташкента наградил старшего инспектора профилактики капитана Азимжона Кудабаева, который встал на сторону жителей махалли «Кутарма» в их борьбе с застройщиком.

Мы писали, как жителям домов №1, 3, 9 и 39 на 10-м квартале Чиланзара удалось отстоять зелёный двор, где планировалось построить девятиэтажный жилой дом. Конфликт широко освещался в социальных сетях. В ситуацию вмешался также хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

Помимо жителей, решительно и открыто выступавших за сохранение двора, героем всей истории стал инспектор, устроивший допрос предпринимателю. На видео, разошедшемся в интернете, он просит предъявить законные основания для строительства и требует остановить работы.

«Когда предприниматель начал возводить вокруг территории ограждение,. капитан Қудабаев Азимжон Якубжанович правильно оценил ситуацию и вовремя остановил процесс», — говорится в сообщении пресс-службы хокимията района.

«Эти действия махаллинского инспектора приветствовались хокимиятом района, населением и пользователями социальных сетей», — отмечается в сообщении.





«Хоким района Саидқаххор Холхужаев и руководители секторов выразили данному сотруднику благодарность за преданность своей профессии и достойно его наградили», — сообщила пресс-служба.

Хокимият также поблагодарил всех сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в районе, за вклад в сохранение общественного порядка, мира и стабильности, борьбу с преступностью и защиту законных интересов граждан.