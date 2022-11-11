Хокимият Чиланзарского района Ташкента наградил старшего инспектора профилактики капитана Азимжона Кудабаева, который встал на сторону жителей махалли «Кутарма» в их борьбе с застройщиком.
Мы писали, как жителям домов №1, 3, 9 и 39 на 10-м квартале Чиланзара удалось отстоять зелёный двор, где планировалось построить девятиэтажный жилой дом. Конфликт широко освещался в социальных сетях. В ситуацию вмешался также хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.
Помимо жителей, решительно и открыто выступавших за сохранение двора, героем всей истории стал инспектор, устроивший допрос предпринимателю. На видео, разошедшемся в интернете, он просит предъявить законные основания для строительства и требует остановить работы.
«Когда предприниматель начал возводить вокруг территории ограждение,. капитан Қудабаев Азимжон Якубжанович правильно оценил ситуацию и вовремя остановил процесс», — говорится в сообщении пресс-службы хокимията района.
«Эти действия махаллинского инспектора приветствовались хокимиятом района, населением и пользователями социальных сетей», — отмечается в сообщении.
«Хоким района Саидқаххор Холхужаев и руководители секторов выразили данному сотруднику благодарность за преданность своей профессии и достойно его наградили», — сообщила пресс-служба.
Хокимият также поблагодарил всех сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в районе, за вклад в сохранение общественного порядка, мира и стабильности, борьбу с преступностью и защиту законных интересов граждан.
P V
Тот момент, когда не стыдно за мундир.
Я очень рад что ещё остались такие “супергерои“. Считаю что пока он остаётся человеком надо срочно назначить на должность министра МВД.
I need a miracle
Будем надеяться, что Хокимият также наградит предпринимателя неконфликтной территорией за объект, который он снёс.
Олег Фролов
умница
Боб
Слова то какие: “достойно наградили!!!“
подарили участковому телик артель на 32 дюйма. конечно, это его обязанность — обеспечивать законность, но иногда нужен дух как у этого человека, чтобы выступить так против предпринимателя, поэтому могли там звание повыше дать или хотя бы телик на 40 дюймов. собрали 50 человек, чтобы вручить букет да артель.
Bobur Egamnazarov
До чего дожили! Выполнять свои должностные обязанности стало подвигом!