На днях в социальных сетях распространились обращения жителей махалли «Кутарма» на 10-м квартале Чиланзарского района Ташкента, которые выступали против строительства новостройки между домами №1, 3, 9 и 39.

По данным Министерства строительства Узбекистана, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением от 9 декабря 2020 года (№1147) в качестве компенсации за снос объекта выделил его владельцу — предпринимателю Мирхамиду Мирходжаеву — на праве постоянного пользования землю в 10 соток между домами №1, 3 и 9 массива Чиланзар. На участке планировалось построить девятиэтажный жилой дом.

Мирхамид Мирходжаев выступает в качестве заказчика проекта. Компания Max Building Project, которая фигурирует в обращении жителей как застройщик, на самом деле в документах указана как проектная организация.

Сайдулла Сайфуллаев. Фото: Kun.uz.

Один из учредителей компании AT Kvartal Build Сайдулла Сайфуллаев в интервью пресс-службе Минстроя заявил, что спустя год после выделения земли на строительство компания оформила все документы, презентовала эскизы проекта населению и собрала подписи «80−90%» жителей для возведения новостройки.

При этом жильцы домов называют подписи фиктивными. Жительница дома №39 Дилдора Хамроева в интервью Kun.uz сообщила, что между четырьмя домами нет ни одной детской площадки, из-за чего дети не знают, куда пойти поиграть.

Вид со спутника. Фото: Яндекс. Карты и Google Earth.

По её словам, бывший председатель махалли собирал подписи жителей для строительства детской площадки — жильцы не знали о планируемой многоэтажке.

«Подписи подделаны. Многие мои соседи видели, что в протоколе, который сегодня был у предпринимателя на руках, стояла другая подпись на месте, где были написаны их имя и фамилия. Они говорили, что это не их подпись. Несколько дней назад строители внезапно привезли экскаваторы и начали работы. Если бы не пришёл участковый и не остановил их, они бы уже начали подготовку котлована», — сказала она.

Речь идёт об инспекторе профилактики, который устроил допрос предпринимателю и потребовал законные основания для строительства новостройки между домами. Сотрудник ОВД потребовал остановить работы, поскольку строительный отдел хокимията Чиланзарского района не осведомлён о возведении здесь многоэтажного дома.

Другой житель Ботир Норкобилов сообщил, что только в феврале на этой территории были высажены 150 саженцев деревьев в рамках общенациональной программы «Яшил макон».

«Помимо молодых саженцев, на участке более 10 многолетних деревьев. В прошлый раз экскаватор сломал одно дерево. Они хотят лишить нас источника кислорода. Приезжали сотрудники из городского управления экологии и предупредили бизнесмена, чтобы он не начинал строительство. Мы собрали деньги и сами купили саженцы и посадили их методом хашара. В здании, которое они построили за домом №39, нет ни детской площадки, ни парковки. Мы хотим здесь создать условия для себя. От хокимията нет никакой помощи. Мы также сами отремонтировали дороги перед домом, собрав 22 млн сумов», — сказал он.





Ещё одна жительница эмоционально высказалась касательно планов по строительству новостройки на территории, где и так мало пространства для жителей, особенно детей.

«Мы платим коммунальные услуги. За свет, газ, за всё платим. Платим налоги, поэтому мы должны требовать [соблюдения наших прав]. Мы платим столько денег, работаем как собаки, но не можем вывести детей на улицу. Они то падают, то их сбивает машина. Нельзя перейти дорогу. После 17:00 попробуйте прогуляться с детьми, машины сигналят. Если у них есть машины, пусть сами создают места для автомобилей. Если не могут, то пусть едут на платную парковку. Почему они за счёт детей создают места для машин?» — спросила она.





5 ноября рабочая группа районного хокимията, предприниматель и жители обсудили проблему, но стороны не смогли прийти к соглашению. На фоне очередного протеста граждан 7 ноября представители районной администрации предложили застройщику ещё раз обойти дома жителей и собрать голоса. Предприниматель Сайдулла Сайфуллаев сообщил, что уже собрал все необходимые документы и уже три-четыре раза встречался с жильцами.

Хокимият поддержал позицию жителей

8 ноября в школе №184 состоялось очередное обсуждение ситуации, но уже при участии хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, нового хокима Чиланзарского района Саидкаххора Холхужаева, депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева и других ответственных лиц.

По словам Кушербаева, бизнесмен, получивший землю в качестве компенсации, пообещал хокиму Ташкента и градостроительному совету «немедленно остановить строительство и передать землю, если хотя бы один гражданин будет не согласен со строительством». Бизнесмен убедил совет, что жители согласны на строительство.

«Напомнив бизнесмену об этом обещании, хоким города Джахонгир Артыкходжаев сказал ему остановить строительство, и на этом вопрос закончился. Таким образом, строительства здесь не будет», — написал он.

На записи в соцсетях был запечатлён разговор предпринимателя Сайдулла Сайфуллаев и хокима Джахонгира Артыкходжаев:

Предприниматель: Были собраны подписи, 70−80% [жителей] были согласны.

Хоким: А теперь слушайте. Вы выступали перед градостроительным советом, было 100 человек, есть и видео. 100 человек. Там были и архитектор города, и другие. Вы встали и что сказали мне тогда? Вы показали это место. Что я вам тогда сказал?

Предприниматель: Вы спросили: «Будут ли люди согласны? Это конфликтное место». Я сказал, что не буду рубить деревья, если народ будет против…

Хоким: Что вы сказали тогда?

Предприниматель: Вы сказали, что я оставлю себе это место.

Хоким: Я спросил, согласен ли народ. Вы сказали: «Не переживайте, все согласны». Я же сказал, что здесь люди будут недовольны, будут вырублены деревья. Я сказал это перед 100 людьми, были же камеры? Вы сказали, что земля выдаётся в качестве компенсации… (его прервали аплодисменты аудитории). Я тогда спросил, что мы будем делать, если народ будет против. Вы сказали, что просто оставите это место. Я спросил: «Слово мужчины?» Вы сказали: «Слово мужчины». И я поставил подпись. Верно?

Предприниматель кивает.

Хоким: Народ недоволен? (аудитория кричит: «Недоволен»)… Я же говорил, что народ будет недоволен, это конфликтное место. Если ваш дом был бы на том месте, вы бы согласились на это строительство? Я же это говорил? Тогда было 100 человек. Были камеры и видео…

Если вы будете использовать мои решения как оружие,. не только вы, но и многие предприниматели говорят, что хоким дал решение, привозят экскаватор и огораживают территорию. Друг мой, вы своим недостойным поведением портите репутацию нормальных предпринимателей. Другие добропорядочные предприниматели, которые работают по-человечески, по закону и документам, не могут работать из-за вас. У людей появляется ненависть к ним. Это не только про вас…

Вы обещали покинуть это место, если люди будут недовольны. Всё, больше нечего здесь обсуждать (конец цитаты).

После этого хоким Ташкента сказал, что торопится в другое место и покинул встречу.