Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября провёл совещание по вопросам развития местной промышленности. Помимо текстильной и ювелирной отраслей, о которых мы писали, обсуждались меры поддержи для строительного и мебельного производства.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, глава государства предложил разработать программу «промышленной ипотеки», направленной на поддержку предприятий по производству стройматериалов. На первом этапе будет выделено 50 млн долларов США, кредиты будут выдаваться на 7 лет с двухлетним льготным периодом.

В городе Нукусе, Булакбашинском, Караулбазарском, Фаришском, Чустском, Пахтачинском, Сарыасийском и Узбекистанском районах будут созданы промышленные зоны строительных материалов, а в Ангрене — кластер фарфора и сантехники после переговоров с предприятиями Испании, Италии и Турции.

Шавкат Мирзиёев поручил ввести в эксплуатацию 10 проектов на сумму не менее 200 млн долларов по производству готовой продукции из каолина кластерным методом в следующем году в Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях.

Поставлена цель довести экспорт в этой отрасли до 900 млн долларов в 2023 году, а также произвести продукции дополнительно на 5 трлн сумов.

Сейчас около 100 махаллей в Бухаре, Намангане, Самарканде, Андижане, Фергане и Хорезме специализируются на мебельном производстве. Президент подчеркнул необходимость создания вокруг этих махаллей центров мебельной промышленности. На инфраструктуру 15 мебельных зон планируется выделить 55 млрд сумов.

Шавкат Мирзиёев также поручил продлить действие таможенных льгот для производителей мебели до 1 января 2024 года, запустить 250 новых проектов в этой сфере и дополнительно 10 тысяч рабочих мест.

Ожидается, что в следующем году объемы производства мебели увеличатся до 5 трлн сумов, а экспорта — до 50 млн долларов.