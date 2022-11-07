Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в понедельник провёл совещание по вопросам развития промышленности, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что сложная ситуация в мире, перебои в транспортно-логистических и производственных цепочках, проблемы, связанные с энергоресурсами, сказываются и на Узбекистане. В связи с изменениями на мировых финансовых рынках подорожали иностранные кредиты.

За девять месяцев промышленность в стране выросла на 5,3%. Однако производство на 65 крупных региональных предприятиях сократилось на 1,6 трлн сумов. Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров поддержать эти предприятия оборотными средствами, помочь решить налоговые и транспортные вопросы, чтобы вывести их на полную мощность.

На инфраструктуру промышленных зон в 2022 году было выделено 1,2 трлн сумов. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Хорезмской областях не освоено и 40% этих средств, отметил президент. Он поручил чиновникам и хокимам областей лично посетить промзоны, где ещё не проведена инфраструктура, и завершить работы.

За последние шесть месяцев экспорт бытовой техники на рынки стран-партнёров увеличился в 3 раза, трансформаторов — в 3,6 раза, медицинских изделий — в 9 раз, трикотажного полотна — в 2 раза.

Президент отметил, что если удастся получить больше медного, поливинилхлоридного (ПВХ), металлического и полипропиленового сырья, бизнес сможет увеличить экспорт в разы. Он подверг критике ответственные министерства, которые не занимаются этими вопросами.

В стране существует потребность в 70 тысячах тонн полипропилена в год для производства ковровых изделий. Однако на биржу выставляется в 2 раза меньше полипропилена. В результате цена выросла на 30% — до 1800 долларов за тонну. Такая же ситуация с формалином, используемым в производстве мебели. Это сырьё продается на внутреннем рынке по 260 долларов за тонну, что на 60 долларов больше, чем на конкурирующих рынках.

Шавкат Мирзиёев поручил до 1 декабря создать резерв за счёт импорта недостающего сырья из-за границы и поставить его на биржу согласно графику.

Узбекистан больше года назад присоединился к системе преференций GSP+, позволяющей беспошлинно экспортировать в Евросоюз ряд товаров. Правительство Узбекистана субсидирует до 70% транспортных расходов на экспорт готовой продукции в европейские страны. Однако из 6200 беспошлинных товаров, включенных в GSP+, экспортируется только 325 видов.

«Причина в том, что наши предприятия не могут влиться в крупные цепочки поставок, у них нет международного сертификата. Даже если качество хорошее, они не могут продать свой продукт. Перед чиновниками поставлена задача увеличить в следующем году промышленный экспорт в Европу до 600 наименований продукции и объём экспорта до 700 млн долларов», — сообщил пресс-секретарь президента.

В текстильной отрасли поручено в следующем году произвести продукции для внутреннего рынка дополнительно на 5 трлн сумов, а экспорт увеличить до 4,3 млрд долларов. Для этого планируется:

до 1 января 2024 года покрывать 70% транспортных расходов при экспорте тканей и трикотажного полотна в Европу, Турцию, Египет и Марокко;

утвердить программу производства не менее 50 видов новой текстильной продукции;

выделить 100 млн долларов на проекты по производству новых видов готовой текстильной продукции, 50 млн долларов — на производство ковров;

выделить 200 млрд сумов на инфраструктуру текстильно-промышленных зон;

привезти до конца года технологии и специалистов (конструкторов и технологов) из Турции, Ирана и Бельгии.

В июне президент поручил увеличить степень переработки пряжи в готовые изделия, чтобы получать дополнительно 9 млрд долларов дохода в год. Он также ставил задачу привлечь в текстильную отрасль 50 иностранных брендов.