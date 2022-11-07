Президент Узебкистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября провёл совещание по вопросам развития местной промышленности, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Наряду с другими сферами, глава государства анонсировал меры поддержки ювелирной отрасли.

Объём внутреннего ювелирного рынка оценивается в 300 млн долларов. Президент считает, что такой спрос могут удовлетворить местные ювелиры. Для этого с 1 декабря все банки и Агентство продвижения экспорта начнут предоставлять ювелирам гарантии при отложенной оплате (отсрочке платежа) за золото и серебро. Гарантии смогут получить как компании, так и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, с этой даты от таможенных пошлин освобождаются драгоценные и декоративные камни, используемые ювелирами.

Также отменяется лицензионное требование на временный ввоз и вывоз золота, серебра и другого сырья, необходимого для создания ювелирных изделий.

С 1 декабря физическим лицам разрешает вывозить ювелирные изделия на сумму до 10 тысяч долларов (сейчас — до 5000 долларов).

Хокимам областей поручено запустить ювелирные торгово-производственные комплексы в Самарканде, Бухаре и Коканде.

В мае 2019 года ювелиры получили право самостоятельно ставить пробы на производимые изделия, продавать продукцию собственного производства в розницу, а также скупать от населения лома драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, в производственных целях.

В феврале 2021 года президент своим постановлением разрешил производителям покупать драгметаллы на основе прямого договора или с условием отсрочки платежа на 180 дней. Компаниям также разрешили продавать мерные слитки собственного производства.