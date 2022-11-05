Узбекистан подписал с международными финансовыми институтами кредитные соглашения на 900 млн долларов для поддержки государственного бюджета и других целей.

В частности, на международном экономическом форуме в Самарканде 3 ноября Министерство финансов и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение на 500 млн долларов на поддержку бюджета.

Ожидается, что проект по повышению устойчивости с помощью активных антициклических расходов (BRACE) поможет Узбекистану финансировать расходы, связанные с продовольственной безопасностью, стабильностью цен, поддержки бизнеса, прямой социальной помощи, предпринимательством и занятостью.

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) выделяет на 100 млн долларов на поддержку госбюджета.

Также Минфин в рамках соглашения с АБР получит грант на 3,3 млн долларов на проект климатически адаптированного управления водными ресурсами в бассейне Аральского моря.

АБР, Министерство финансов, Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Агентство развития государственно-частного партнерства также подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта модернизации системы теплоснабжения Бухары. На первом этапе привлекается займ на 100 млн долларов, чтобы модернизировать инфраструктуру централизованного теплоснабжения в Бухаре.

Минфин также привлекает 200 млн долларов у Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (по 100 млн у каждого) для финансирования проекта «Комплексное развитие средних городов».

Проект включает в себя реализацию практических мер, направленных на улучшение городской инфраструктуры и создание условий для малого бизнеса в средних и малых городах Узбекистана, включая улучшение качества жизни, функциональности и привлекательности средних городов путем устранения основных инфраструктурных препятствий и ограничивающих факторов для долгосрочного развития, тем самым повышая функциональные аспекты.

Нестабильная геополитическая ситуация в мире в первом квартале стала причиной замедления привлечения заимствований государственным и частным сектором, из-за чего внешний долг немного снизился. В то же время правительство не уложилось в лимит по дефициту госбюджета из-за высоких государственных расходов и попросило депутатов увеличить предельный размер дефицита с 3% до 4%, что означает увеличение госрасходов минимум на 8 трлн сумов ($721,4 млн).

Центральный банк отмечал, что рост ВВП в последующие годы будет зависеть от логического завершения структурных реформ, снижения роли государства в экономике и других факторов. Регулятор указывал, что с 2023 года правительству следует начать фискальную консолидацию, то есть приводить государственные финансы в порядок, поскольку из-за высокого дефицита бюджета инфляция формируется выше прогнозов.

Во время своего выступления на форуме 3 ноября министр финансов Тимур Ишметов отмечал, что сегодня привлекать внешний долг стало дорого, поэтому Узбекистан должен сосредоточиться на структурных реформах, которые приведут к переориентации общей экономической политики на использование частных денег, а не возможностей госбюджета и заимствований.

Он также заявил, что Узбекистан должен сосредоточиться на сокращении дефицита госбюджета ради обеспечения фискальной дисциплины. «Наша политика должна быть скоординирована для борьбы с инфляцией…, даже если нам придётся сократить все наши расходы. Но это во благо», — сказал Ишметов.