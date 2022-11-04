«Газета.uz» писала, что коллектив Республиканского научного центра нейрохирургии обеспокоен переездом в Зангиатинскую специализированную многопрофильную больницу инфекционных заболеваний №2. Старшая медсестра отделения централизованной стерилизации (ОЦС) Белла Пелих отмечала, что в этом случае большая часть коллектива может уволиться из-за расстояния до нового места работы, переезд нарушит логистику пациентов, а ОЦС не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Директор «Зангиаты-2» Дониёр Миразимов в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» назвал несправедливой оценку коллектива Республиканского научного центра нейрохирургии.





«Я сам много лет работал в центре нейрохирургии, моё становление как нейрохирурга произошло под руководством директора больницы Гайрата Маратовича. В „Зангиате-2“ я работаю третий год, и мне есть с чем сравнивать», — сказал он.

Как строился комплекс больниц «Зангиата-1» и «Зангиата-2»

Комплекс больниц «Зангиата-1» и «Зангиата-2» строился с учётом пандемии по инициативе руководства страны.

«При проектировании был привлечён самый передовой мировой опыт. Тогда республика обратилась к лучшим специалистам страны в сфере строительства, логистики и здравоохранения. Оснащение больниц соответствует самым современным стандартам», — заявил Дониёр Миразимов.

Он добавил, что комплекс тесно работал с такими передовыми клиниками, как берлинские «Шарите» и Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней им. Роберта Коха.

«Это была работа не на уровне комплиментов, а рекомендации и обсуждения. Их специалисты приезжали к нам группами. У них не было претензий, что что-то сделано неправильно», — сказал Дониёр Миразимов.

Претензий не было в том числе в части расположения больницы, добавил директор больницы. При планировании комплекса больниц «Зангиата-1» и «Зангиата-2» место выбиралось «именно с учётом оказания экстренной помощи».

«В период пандемии не было более экстренных больных, чем люди с ковидом. Больницы принимали людей с сопутствующими заболеваниями, рожениц, онкологических больных и других пациентов, которым нужна была экстренная помощь», — сказал Дониёр Миразимов.

По его словам, комплекс специально расположен вдоль обводной трассы города, выход на которую есть во всех частях столицы.

«Здесь нет перекрёстков, минимум светофоров, — отметил Дониёр Миразимов. — Логистика очень чётко продумывалась, потому что предусматривалось массовое оказание экстренной медицинской помощи. Всё продумано до мелочей и на территории самих больниц. Здесь спокойно разъезжаются две большие машины».





Руководитель «Зангиаты-2» заметил, что многие ставят под сомнение надёжность строений зангиатинских больниц, однако люди ошибаются, так как могут не разбираться в вопросах строительства.

«Нет оснований говорить, что это времянка, которая развалится через два-три года. Это современный многослойный композитный материал, проверенный всем миром. 60−70% населения США живут в таких домах по 50 лет».

Инфраструктура «Зангиаты-2″

«К нам не нужно относиться как к чумному бараку. Любая больница, которая сюда переедет, должна считать это не своей обязанностью, а возможностью работать в таких условиях, с такой материально-технической базой. Речь идёт не о простом перемещении, а о развитии целой сферы, потому что мы обладаем потенциалом для развития медицины», — сказал Дониёр Миразимов.

Для перепрофилирования больницы потребуются минимальные вложения, считает глава «Зангиаты-2».

Директор напомнил, что в прошлогоднем репортаже «Газеты.uz» о лечении пациентов с коронавирусом в «Зангиате-2» тогдашний главный статист учреждения Яхъё Зияев называл клинику «мечтой врачей государственных медучреждений» и отмечал, что система здравоохранения Узбекистана выиграла от создания такой больницы.





Дониёр Миразимов добавил, что комплекс зангиатинских больниц — это уникальные медучреждения, равных которым нет во всей стране.

«Я могу сопоставить возможности „Зангиаты-2“ и любой другой больницы. Буду сравнивать с центром нейрохирургии, потому что сам проработал в нём много лет и в статье проведена аналогия с этой больницей», — сказал глава медучреждения.

Здание. По словам Дониёра Миразимова, здание Республиканского научного центра нейрохирургии, возможно, и проектировалось как медучреждение, однако это проекты 40−50-летней давности.

«За это время медицина так изменилась, что никакой проект тех лет не будет соответствовать достижениям медицины за эти годы, развитию медицинской техники. Нельзя говорить, что центр построен как типовая больница именно для нейрохирургии», — отметил Дониёр Миразимов.

Площадь и размещение пациентов. Директор добавил, что сегодня общая площадь помещений центра нейрохирургии составляет 35 тысяч кв. м при коечном фонде 158 мест. В то же время площадь помещений «Зангиаты-2» составляет 41 тысячу кв. м. В пик пандемии учреждение принимало более 2000 пациентов, которым при этом не было тесно.

Дониёр Миразимов продолжил, что среднее размещение в палатах центра нейрохирургии четырёхместное, что «не совсем гуманно по современным стандартам».

«Единицы палат рассчитаны на двух пациентов. Если ребёнок лежит с матерью, то на одной койке. У нас такого нет. Даже в недавно открытом детском хосписе дети с матерями спят на разных койках», — заявил директор «Зангиаты-2».





По его словам, во время пандемии в «Зангиате-2» размещение было трёхместным из-за высокой нагрузки. В целом же площадь палат рассчитана на двух пациентов, что соответствует передовым стандартам современной медицины. Кроме того, в каждой палате есть душевая, уборная и умывальник, что не встречается ни в одной государственной клинике.





Отопительная система. Одна из самых больших ценностей больницы, которой директор учреждения гордится, — ламинарная система вентиляции. Она проведена во все помещения клиники. Эта система подаёт в помещения и выводит наружу практически стерильный воздух. В других учреждениях такая система может встречаться только в реанимациях и операционных, заявил Дониёр Миразимов. Эта же система позволяет охлаждать и обогревать все помещения и поддерживать в них постоянную температуру.





Операционные. Директор «Зангиаты-2» заявил, что за всё время пандемии в больнице провели более 1000 операций.





«Я понимаю, что это не сопоставимая цифра с количеством операций в центре нейрохирургии. Но наши мощности позволяют проводить не меньше операций. У нас сегодня 8 операционных, но мы располагаем возможностью развернуть 20. В статье у вас на фото наша операционная. К сожалению, в центре нейрохирургии такой нет. Здесь видно, что операционная сделана по мировым стандартам: современные стол, консоль, ламинарная система вентиляции».

Отделение централизованной стерилизации, по словам Дониёра Миразимова, используется не только в хирургии.

«Представьте, мы стерилизовали инструменты для 2000 пациентов и никогда не работали до 3 ночи. Если на 158 коек они стерилизуют инструменты до 3 ночи, значит, у них не хватает мощностей», — сказал он.

Глава учреждения добавил, что в «Зангиате-2» используются плазменные стерилизаторы. Техника пакует инструменты в вакуумную упаковку, в которой они остаются стерильными до трёх лет. В отличие от центра нейрохирургии в «Зангиате-2» биксами для стерилизации инструментов не пользуются.

«Говорить, что у нас ОЦС какая-то не такая, когда мы с особо опасными инфекционными заболеваниями работали, несправедливо», — считает директор.

Реанимация

Кислородная поддержка подведена к каждой койке

Первичная оценка состояния лёгких по МСКТ

Экспертный просмотр результатов МСКТ

Отделение гемодиализа



В больнице также передовое диагностическое оборудование и лаборатория, сказал Дониёр Миразимов.

Почему на базе «Зангиаты-1» и «Зангиаты-2» нужно создать новые медучреждения

Дониёр Миразимов напомнил, что комплекс строился с учётом пандемии коронавируса. «Все понимали, что пандемии и эпидемии когда-то заканчиваются», и рано или поздно возникнет вопрос дальнейшего использования этих медучреждений.

«Комплекс „Зангиата-1“ и „Зангиата-2“ — это самые крупные медучреждения в Узбекистане. Общий коечный фонд составляет 4000 мест. Эпидситуация уже стабилизировалась. Мы сейчас не принимаем больных вообще. Это хозяйство не должно просто так стоять и ждать пандемию. Если обратиться к истории, подобные пандемии происходят редко. До ковида была испанка, по описаниям очень похожая на ковид. Это было 100 лет назад. Нам что, 100 лет ждать пандемию?» — задался вопросом директор больницы.

Он добавил, что комплекс — не единственные инфекционные больницы в стране. Эта служба всегда была и будет работать, однако «сюда вложено столько денег, что больницы должны и дальше оказывать помощь народу».

Какой может быть дальнейшая судьба «Зангиаты-2»

Медучреждения какого профиля будут созданы на базе зангиатинского комплекса, решится на уровне руководства страны, сказал Дониёр Миразимов. По его словам, рассматривается несколько вариантов. Речь идет именно о рассмотрении различных сценариев, подчеркнул он.

«Для определения будущего больницы используется комплексный, стратегический и государственный подход. Рабочие группы разных медучреждений приезжали для изучения инфраструктуры. Просто мне близка нейрохирургия, поэтому я осведомлён об их работе», — отметил директор «Зангиаты-2».

Дониёр Миразимов рассказал, что на базе «Зангиаты-2» рассматривается создание нескольких типов медучреждений. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Одним из них может быть большой инфекционный кластер, в который войдут все учреждения города, которые занимаются инфекционными заболеваниями.





Также рассматривался вариант размещения здесь всех профильных медучреждений Ташкентской области. Однако в процессе изучения такого варианта стало понятно, что логистика точно пострадает.

«Потому что профильные медучреждения в основном занимаются плановыми пациентами. Ташкентская область огромная. Всем кардиобольным области приезжать в Зангиату будет неудобно».

И наконец, третий сценарий — это многопрофильная больница, а также клиника, оказывающая комплексную помощь пациентам с заболеваниями нервной системы — от диагностики до паллиативной помощи.

О центре оказания помощи пациентам с заболеваниями нервной системы

«Сегодняшний центр нейрохирургии может занять лишь два или три наших отделения при одно-двухместном размещении», — заявил Дониёр Миразимов.

При этом на базе «Зангиаты-2» может быть создан не только центр оказания помощи пациентам с заболеваниями нервной системы, но и многопрофильная клиника на 300 коек при общем потенциале в 750 мест. Размещение в палатах будет одно-двухместным.

«Во всём мире больницы имеют многопрофильную направленность. Это правильно, потому что это комплексное лечение, — сказал директор. - Здесь могут быть и детское отделение, и общая хирургия, и гинекология, эндокринология, и родильное отделение, потому что роженицам тоже может быть нужна кардиологическая или нейрохирургическая помощь».

Если в «Зангиате-2» будет решено открыть центр оказания помощи пациентам с заболеваниями нервной системы, то остальные 400 коек займут эти пациенты.





«Что такое помощь пациентам с заболеваниями нервной системы? Это нейрореабилитация, нейрохирургия, неврология, а также паллиативная помощь взрослым. Детский хоспис на 20 коек — наши первые шаги. Взрослых, которым нужна качественная поддержка в их последние дни, гораздо больше», — сказал Дониёр Миразимов.

По его словам, в таком центре можно будет оказывать помощь пациентам, пережившим инсульт, которым часто нужно учиться говорить и ходить. Сейчас учреждений, которые оказывали бы такие услуги, нет, отметил директор.

«Неврологическая помощь — это помощь, например, пациентам с болезнью Паркинсона. Во всём мире определенным людям с этой болезнью делают нейрохирургические операции, и они могут жить полноценной жизнью. У нас этого направления нет в республике».





«Речь не о переселении центра нейрохирургии, а о дальнейшем развитии службы, большем охвате патологий, расширении видов помощи, использовании современного оборудования. Здесь ставится вопрос о развитии медицины, которая будет служить на пользу населения», — сказал Дониёр Миразимов.