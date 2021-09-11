Личный опыт. Как я лечилась в больнице для ковид-пациентов «Зангиата-2»

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Комментарии
Farruh Turgunov
Спасибо организаторам этого центра и врачам, которые самоотверженно там работают.
Алишер Раджапов
Врачи, медперсонал — молодцы. Надеюсь, что Зангиата в послековидном будущем (если такое будет) — станет передовой больницей РУз
Гузалия
Здравствуйте!
Мы лично столкнулись с этой болезнью, положили маму с 50% поражением лёгких, возраст 69 лет.
С каким чувством я ложила маму в больницу ни словом сказать, ни пером описать, потому что за 10ть дней до этого мы похоронили 3 близких человека из-за этой коварной болезни..
Я была в шоковом состоянии когда уезжала оттуда..
К нашему огромному счастью, маму положили в Зангиоту 2 (блок 5а, палата 527) к Врачу с большой буквы — Бобиру Маматкуловичу Кураматову.
В тот же день обследовав маму и ее анализы он был единственным человеком, который смог успокоить меня, поддержать маму, что все будет в порядке, через неделю — 10 дней будет можно выписываться, он буквально заставил в это поверить и сдержал свое слово — маму выписали через неделю. Прошла неделя после выписки и до сих пор он поддерживает нас, отвечает на все звонки, на любые вопросы без тени недовольства в голосе, такой же доброжелательный голос.
Его родители могут им только гордиться, что воспитали такого достойного Человека, Врача от Бога. От всей нашей семьи желаем ему и всему персоналу, который помог нам в те тяжёлые дни, чтобы их всегда и везде окружали такие же замечательные люди как они сами.
Условия, уход, отношение питание выше всех похвал. Низкий поклон и самые лучшие пожелания добра, здоровья, благополучия Бобиру Маматкуловичу и всем, кто нам помогал, лечил, ухаживал. Медсестры, санитарки умнички все. Кругом чистота идеальная и порядок, дисциплина во всем.
Мира и добра, здоровья всему коллективу этой больницы!!!