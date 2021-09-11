Личный опыт. Как я лечилась в больнице для ковид-пациентов «Зангиата-2»

Ей 77 лет. Она показывает синяки от инъекций на своих запястьях – вены с возрастом становятся тоньше, но ссадины очень скоро заживут, уверена она. В день нашего посещения больницы Вера Журавская вместе со своей соседкой по палате Декабриной Ким ждала выписки.



Женщины говорят, что вакцинировались «Спутником V», поэтому переносят болезнь легче своей непривитой соседки по палате. Они рассказывают, что в больнице все время – свободное: коротаешь часы за чтением книг, звонишь близким, смотришь НТВ, кто-то молится.



Когда я лежала в отделении 6Б, мы не выходили за пределы своей палаты. Моя пожилая соседка пять раз в день, не покидая свою койку, стелила коврик на одеяло перед собой и читала текст молитвы из большой тетради в линейку. Её страницы были исписаны красивым почерком черными и красными чернилами.



Несколько раз в день нам измеряли сатурацию, температуру и давление. Раз в день нас навещал лечащий врач. Медсёстры приносили нам таблетки и ставили капельницы.



Медсестра Мария, работающая по вечерам, заходила в нашу палату с громким приветствием «девушки-красавицы». До пандемии Мария 15 лет трудилась в «скорой», а теперь хочет «завязать» с медициной, потому что устала.