Республиканский научный центр нейрохирургии может переехать в Зангиатинскую специализированную многопрофильную больницу инфекционных заболеваний №2, которая была построена для лечения пациентов с коронавирусом. Сейчас центр расположен на массиве Хумоюн в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, в 37 километрах от «Зангиаты-2».

Коллектив центра нейрохирургии выступает против переезда, сообщила «Газете.uz» старшая медсестра отделения централизованной стерилизации (ОЦС) центра нейрохирургии Белла Пелих.

«Я не могу ничего решать [в этой ситуации]. Я не понимаю, почему [больнице нужно переехать]. Решение остаётся за правительством», — сообщил «Газете.uz» директор центра нейрохирургии, профессор Гайрат Кариев.

В пресс-службе Министерства здравоохранения «Газете.uz» не пояснили, почему больнице нужно переехать. «Что вам ответил директор центра, то и напишите», — посоветовали в министерстве.

«Кому достанется это место? Оно же на балансе Минздрава. Отдавать его частникам? Государственная система здравоохранения потеряет типовое здание. Это типовая больница, а не приспособленная, как многие в городе», — сказал Гайрат Кариев.

По его словам, о переезде на уровне слухов известно уже полтора года, однако на прошлой неделе специалистов центра нейрохирургии отправили в «Зангиату-2» для изучения её инфраструктуры.

Белла Пелих отметила, что по результатам изучения специалисты указали на недостаточное количество операционных блоков и отсутствие сообщения между оперблоками и отделениями централизованной стерилизации и аптекой.

«То есть все стерильные материалы должны будут доставляться [до операционных] транспортом. Говорят, там три „Дамаса“ есть. Но это мало, будут очереди. И биксы (контейнер для стерилизации инструментов — ред.) нельзя грузить в машины. Это нарушение СанПиН. Сейчас ещё дождь, грязь», — сказала Белла Пелих.

Архивные фото «Газеты.uz» из «Зангиаты-2»

Нынешний центр нейрохирургии построен таким образом, что ОЦС непосредственно связано с оперблоками, рассказала она. Инструменты, в том числе дорогостоящие оптические и микроинструменты, доставляются лифтом.

«Сейчас поток стерилизации изделий у нас беспрерывный, до трёх ночи. И как всё это вывозить [в «Зангиате"]? Срочность невозможно будет обеспечить. Значит, проходимость операций будет ниже?», — задалась вопросом старшая медсестра ОЦС.

Сегодня центр нейрохирургии ежедневно проводит в среднем 15 операций. Основная часть пациентов клиники — онкологические больные.

«У нас 8−9 оперблоков. Примерно по две операции в каждой операционной в день проводится. Больных много, а, переехав, обеспечить такой поток операций при том, что условий для этого меньше, будет тяжело. Больным тоже тяжело будет добираться», — сказала Белла Пелих.

Директор Республиканского центра нейрохирургии Гайрат Кариев отметил, что инфраструктуру определяет человек. Однако переезд больницы нарушит логистику пациентов и приведёт к массовому увольнению медперсонала, что непосредственно отразится на оказании нейрохирургической помощи в Ташкенте и в целом Узбекистане.

Сейчас экстренных пациентов с нейротравмами в южной части Ташкента принимает Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (16-я горбольница). С закрытием в 2019 году на реконструкцию двух корпусов центра нейрохирургии, экстренных нейрохирургических пациентов Мирзо-Улугбекского, Мирабадского, Яшнабадского, Юнусабадского и Бектемирского районов Ташкента, а также северных районов Ташкентской области принимают в Республиканской клинической больнице №1 (Главташкентстрой). Там развёрнуто 20 коек. Больных также принимают в новом ТашМИ, где есть 30 коек.

«Только две больницы принимали экстренных нейрохирургических детей: мы и 16-я больница. Мы могли принимать всех, никому не отказывая. У нас 180 коек было. А 20−30 коек могут принять только самых тяжёлых», — сказал Гайрат Кариев.

По словам Беллы Пелих завершение реконструкции двух корпусов несколько раз откладывалось. Однако «недавно полы заливали в вестибюле», а палаты уже модернизированы. Если переезд больницы на новое место — принципиальный вопрос, для кого делается эта реконструкция, задалась вопросом старшая медсестра ОЦС.

Она добавила, что центр должен вернуться к оказанию экстренной помощи, но экстренные нейрохирургические пациенты из северных районов Ташкента и Ташкентской области до «Зангиаты-2» просто не доедут живыми. Кроме того, лечить пациентов будет некому, так как расстояние до нового места работы вынудит многих из медперсонала сменить место работы.

«Я уже переживал один переезд. В 2007 году нас перевели с Алайского, — рассказал директор центра Гайрат Кариев. — Я потерял 100% санитарок, 60% медсестёр, 10% врачей и 90% хозяйственного персонала. У меня опытные профессора нейрохирурги, по которым частные клиники стонут, их процентов 30−40 уволится. Анестезиологов столько же. Что им ездить с Юнусабада? Медсёстры — процентов 70 уволятся. Санитарки, думаю, почти все».

По словам Беллы Пелих, большая часть среднего и младшего медперсонала проживает в близлежащих районах: Карасу, ТТЗ, Кибрай. В основном, это женщины, в том числе многодетные матери и матери-одиночки.

«К 8 часам они успевают добраться до работы. При том, что отвозят детей в школу и детсад. А в «Зангиату» добраться с учётом существующих пробок — это просто невозможно. «Разговоры [о переезде] вызывают ажиотаж и даже панику, — сказала Белла Пелих — Место пусто не бывает, но пока сформируется коллектив, пока обучат… Это же онкологические больные. Всё это отразится на здоровье пациентов», — прокомментировала она возможное увольнение медсестёр и санитарок.

«Коллектив обращается ко мне ежедневно с вопросами и утверждением, что им нечего терять, они будут выходить на СМИ и готовы биться за судьбу центра. Я пытался их успокоить, но ребята очень злы. Они говорят „Мы взяли кредиты“», — рассказал Гайрат Кариев.

Коллектив центра нейрохирургии просит не перемещать клинику так далеко, чтобы не потерять обученный медперсонал и не нарушать логистику пациентов:

«Мы просим обратить на нас внимание, прислушаться к нашему зову, чтобы масса квалифицированных людей не осталась без работы. И если нужен компромисс, — чтобы нас перевели, но в черте города».