Известный тележурналист Хайрулла Нуриддинов в своей новой передаче «Менимча» («По-моему») на телеканале «Узбекистан 24» высказался за возвращение в Ташкент трамвайного движения (видео).

«Пользуясь тем, что поднята тема городского транспорта, хочу сделать ещё одно предложение. Для оказания удобных и качественных транспортных услуг населению, по-моему мнению, в Ташкент нужно вернуть трамваи», — заявил он.





«Для крупного и оживлённого города трамвай как нельзя кстати. Мы же все помним эти комфортные, изящные, плавно едущие и, что очень важно, — совершенно не наносящие вреда экологии наши дорогие трамваи. Не знаю, может, я совершаю ошибку, но это моё личное мнение. Если бы я был на месте руководства города, я бы выступил с этой инициативой», — сказал Хайрулла Нуриддинов.





Он рассказал, что президент Шавкат Мирзиёев остался совершенно недоволен презентацией о развитии общественного транспорта столицы, представленной ему 19 января. С презентацией выступал министр транспорта Илхом Махкамов, на ней также присутствовали глава Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев, хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев и другие.

Как сообщил Хайрулла Нуриддинов, президент подверг критике авторов презентации за то, что в ней только описывается текущая ситуация, но не говорится о конкретном решении многолетней проблемы отсутствия в Ташкенте удобного, стабильного и безопасного общественного транспорта. В сообщении пресс-службы президента об этом не говорилось.





«Газета.uz» не раз обращала внимание на то, что после закрытия в 2016 году трамвайного движения без каких-либо дискуссий с общественностью тема этого вида транспорта считалась табу. Она ни разу не поднималась в выступлениях руководителей столицы и страны. Все концепции развития транспорта и планы, предлагавшиеся за прошедшие годы, обходили тему трамвая стороной.

В передаче были показаны разные кадры движущихся трамваев. Сейчас на месте выделенных линий, позволявшим трамваям ездить беспрепятственно, ежедневно в пробках стоят автомобили и общественный транспорт, а трамвайные депо и конечные станции отданы под торговые центры.