Известный тележурналист Хайрулла Нуриддинов в своей новой передаче «Менимча» («По-моему») на телеканале «Узбекистан 24» высказался за возвращение в Ташкент трамвайного движения (видео).
«Пользуясь тем, что поднята тема городского транспорта, хочу сделать ещё одно предложение. Для оказания удобных и качественных транспортных услуг населению, по-моему мнению, в Ташкент нужно вернуть трамваи», — заявил он.
«Для крупного и оживлённого города трамвай как нельзя кстати. Мы же все помним эти комфортные, изящные, плавно едущие и, что очень важно, — совершенно не наносящие вреда экологии наши дорогие трамваи. Не знаю, может, я совершаю ошибку, но это моё личное мнение. Если бы я был на месте руководства города, я бы выступил с этой инициативой», — сказал Хайрулла Нуриддинов.
Он рассказал, что президент Шавкат Мирзиёев остался совершенно недоволен презентацией о развитии общественного транспорта столицы, представленной ему 19 января. С презентацией выступал министр транспорта Илхом Махкамов, на ней также присутствовали глава Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев, хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев и другие.
Как сообщил Хайрулла Нуриддинов, президент подверг критике авторов презентации за то, что в ней только описывается текущая ситуация, но не говорится о конкретном решении многолетней проблемы отсутствия в Ташкенте удобного, стабильного и безопасного общественного транспорта. В сообщении пресс-службы президента об этом не говорилось.
«Газета.uz» не раз обращала внимание на то, что после закрытия в 2016 году трамвайного движения без каких-либо дискуссий с общественностью тема этого вида транспорта считалась табу. Она ни разу не поднималась в выступлениях руководителей столицы и страны. Все концепции развития транспорта и планы, предлагавшиеся за прошедшие годы, обходили тему трамвая стороной.
В передаче были показаны разные кадры движущихся трамваев. Сейчас на месте выделенных линий, позволявшим трамваям ездить беспрепятственно, ежедневно в пробках стоят автомобили и общественный транспорт, а трамвайные депо и конечные станции отданы под торговые центры.
DIII
Туда сюда обратно . Это конечно хорошо- но это будет очень дорого — с 0 создавать. Это был нанесён большой ущерб- и никто не понесёт наказание. Я всегда был за трамвай и остаюсь его сторонником — но смотря на Самарканд и на эстакады метро — возникают вопросы к качеству + нужны будут современные составы ( Тот же минский stadler) но стоить они будут уже не как 10 новых автобусов или списаных чешских татр . У Ташкента просто нет средств к ещё одной не используемой системе транспорта — Пока нет . Стоит запустить систему трамвая для начала в тех городах- где он нужен и будет впервые- а так же как чистый транспорт в туристических местах — Бухара , Хива и т.д и продлить в Самарканде — а уже позже возвращаться в Ташкент- когда автобусы ( секционные ) уже не будут справлятся, а метро вновь станет использовать все вагоны доступные для станций — и с интервалом около 1,5-3 минут
R. Lewine
Об этом буквально КРИЧАЛИ все, кто имеет хоть какое-то отношение к общественному транспорту. Ликвидация трамвая была гигантской ошибкой, если не целенаправленным вредительством. Городу нужен LRT, городу нужен комфортный и экологичный общественный транспорт, а не убитые в хлам автобусы, в которых людей, как кильку в банку запихивают.
Наталья Кужель(Аленина)
Экологический транспорт, молодец что предложил, только где теперь возьмут столько рельсов которые наверняка уже переплавили на металл а с ним у нас стране напряжёнка.