До 1 ноября на 11 пилотных улицах Ташкента должна была появиться придорожная парковка. Об этом в интервью «Газете.uz» в апреле сообщал директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов.

Однако решение хокима, которым проект должен был запуститься, всё ещё не принято, сообщил «Газете.uz» начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев. «В скором времени документ будет подписан», — сказал он.

Сегодня из-за отсутствия системы организованной придорожной парковки растёт количество улиц, даже в центре столицы, где парковка занимает больше пространства, чем проезжая часть. Водителей не останавливают запрещающие знаки. Нередко на улицах работают нелегальные парковщики, которые, помогая одним парковаться, усложняют проезд другим.

Запаркованная улица Якуба Коласа. Источник: Google Maps.



Автомобилисты обычно встречают новости о платной парковке с негодованием. Можно услышать, что эти меры «никогда не будут работать в Узбекистане» и «наши водители никогда не сядут в автобус». Однако такая реакция не уникальна. Жители городов, некогда входивших в редеющий клуб «городов с бесплатной парковкой», бастовали против платной парковки и ломали паркоматы. «Газета.uz» рассказывает, как внедряли платную парковку в трёх городах мира и к каким результатам это привело.

Оклахома-Сити, штат Оклахома, США

Паркомат изобрели в городе Оклахома и начали его использовать 16 июля 1935 года. К его необходимости привёл автомобильный бум XX века, который пересадил людей с лошадей на машины. Если в 1913 году в этом городе было около 3000 автомобилей, то к 1930-му — уже 500 тысяч.

Это увеличило спрос на парковку, однако взимать деньги за стоянку было невозможно, так как не было инструмента для отсчёта времени, в течение которого автомобиль занимает парковочное место. Решение проблемы вместе с учёными нашёл бывший журналист Карл Маджи (Carl Magee). Они придумали механическое устройство — паркомат, — которое отсчитывало оставшееся время на использование парковочного места. Мало того, что изобретение решило проблему беспорядочной парковки, оно также стало приносить дополнительные средства в городскую казну.

Установка паркоматов в Оклахоме. Фото: Историческое общество штата Оклахома

Карл Маджи. Фото: Историческое общество штата Оклахома

Один из первых паркоматов. Фото: Историческое общество штата Оклахома

Паркоматы на улицах Оклахомы. Фото: Историческое общество штата Оклахома



Однако не все американцы были рады изменениям. Журналист Синтия Кроссен (Cynthia Crossen) рассказывала, что многие считали бесплатную парковку своим конституционным правом, поэтому оставляли машины так же, как некогда их деды оставляли своих лошадей. Некоторые оклахомцы называли паркомат «одноногим вором» и «орудием дьявола». По их мнению, он отнимал их право иметь автомобиль.

В ответ на меры властей жители города устраивали разные акции протеста. К примеру, одна пара поставила перед паркоматом стол и стулья, заплатила 5 центов и сыграла в карты. Местный чиновник припарковал машину у паркомата и не заплатил за это денег, а через пару часов получил первый в истории штраф. В другом случае юрист подал в суд на местную власть, требуя сделать парковку бесплатной, но проиграл иск.

Власти города были непреклонны. Несмотря на недовольства граждан, они продолжали внедрять паркоматы. Спустя несколько месяцев, когда изобретение доказало свою пользу, частные компании стали требовать установки паркоматов на улицах, где расположены их офисы, рассказывает историк Лирой Фишер. Бюджет города начал получать c водителей дополнительные 5 центов в час с парковки и 20 долларов за каждый штраф.

Но недовольные тогда нашлись не только в Оклахоме. В начале 1940-х по США установили уже целых 140 тысяч паркоматов. Общественность пришла в ярость, Америку охватила волна вандализма: люди ломали паркоматы, засовывали в них шайбы, иностранные монеты и жетоны из парков аттракционов.

Водителям пришлось долго привыкать к новому методу оплаты. Они наматывали круги по узким улицам в поисках свободного места, некоторые намеренно парковались перед магазинами, а грузовики и вовсе перегораживали улицу.

Ещё в 2014 году американский исследователь Дональд Шуп, опираясь на исследования в шести городах, писал, что «в среднем 30% автомобилей в пробке находятся в поиске парковочного места». Шуп — профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он специализируется на вопросах эффективной парковки и написал об этом книгу «Высокая стоимость бесплатной парковки».

Он отмечает, что вместе с паркоматом в США придумали обязательные нормативы по минимальному количеству машиномест для различных объектов. Для больниц это койки, для ресторанов — посадочные места, для библиотек — площадь пола, а для отелей — комнаты. Но в связи с тем, что одна машина в среднем занимает порядка 25−30 кв. м земли, парковки зачастую превышают размер самих зданий. Следуя требованиям по соблюдению обязательного парковочного минимума, города США отдали под бесплатные парковки гигантские площади.

Размеры парковки относительно зданий в одном из городов США. Фото: Высокая стоимость бесплатной парковки / YouTube.



«Земля очень дорогая для жилья, но бесплатная для парковки», — писал Дональд Шуп.

По его мнению, бесплатная уличная стоянка — это заасфальтированное общественное благо, которое лишь увеличивает нашу потребность в автомобиле и за которое платят даже те, у кого автомобиля нет. Кроме того, сам процесс парковки расходует топливо, затрудняет дорожное движение и загрязняет воздух. А когда водители находят место, они надолго занимают его.

В случае США Шуп опровергает устоявшееся представление, что в большинстве случаев парковочные места бесплатны, не считая платную парковку, так как «цена бесплатной парковки скрыта в издержках городского бюджета, национальной экономики, окружающей среды». Любой ресторан или магазин закладывает в цену своего товара налоги, которые уплачивает за парковку. Бизнес учитывает эти расходы в каждой лепёшке и каждой чашке капучино, хотя покупают их не только водители.

Москва, Россия

В 2010 году новый мэр Москвы Сергей Собянин поставил цель избавить центр города от пробок, к которым приводила беспорядочная парковка. В ноябре 2012 года в столице России ввели платную парковку, но водители бунтовали вплоть до 2015 года. Внятной информационной кампании власти не проводили. После введения платной парковки в пределах Бульварного кольца противники организовали группу «Платные парковки — жители против!»

За нарушение правил парковки ввели штраф в размере 2500 рублей. Как писала Meduza, жители активно сопротивлялись переменам: они заполняли паркоматы CD-дисками, газетами, журналами, опавшими листьями, замазывали номера автомобилей грязью. Некоторые оккупировали места во дворах домов или парковались возле шлагбаумов.

Фото: Демонстрации против платной парковки в Москве / Максим Поляков / Коммерсантъ.



Время от времени в Москве проходили митинги против расширения платных парковок. Протесты были в районах Останкино, Лефортово, возле станции метро «Аэропорт» и на Пушкинской площади. Порядка тысячи человек скандировали, что «платят за воздух», отмечает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).

Однако мэрия не отступала. Платные парковки организовали в самых загруженных транспортом участках города: историческом центре, близ торговых и деловых центров, станций метро и транспортно-пересадочных узлов. По данным РИАМО, уже в 2015 году в столице снизилась загруженность улиц, а скорость движения автотранспорта внутри Бульварного кольца увеличилась на 12%. При этом в центр города стало заезжать на 25% меньше личного автотранспорта.

Город стал более дружелюбным для пешеходов. Штрафы за нарушение правил парковки лишили водителей возможности оставлять свой автомобиль где придётся на многие часы. Цены на парковку способствовали тому, что одним парковочным местом стало пользоваться в 4 раза больше машин, чем до введения новых правил.

В первые два месяца после введения платной парковки город собрал 4,3 млн рублей, сборы за 2013 год составили уже 293 млн рублей. В 2012—2021 годах Москве удалось заработать на парковке 35,6 млрд рублей. Эти средства направили на благоустройство города.

Алматы, Казахстан

В бывшей столице Казахстана Алматы платную парковку ввели летом 2016 года в ответ на возросший трафик. Реализацией проекта занималась компания «Парковки Алматы». Как писал интернет-журнал «Власть», решение разделило общество на сподвижников и противников. Одни посчитали внедрение паркоматов «шагом к цивилизованности», другие — экономическим бременем. Были случаи вандализма.

Алматинцам потребовалось время, чтобы понять систему работы паркоматов. В отдельных случаях водители уезжали, не заплатив. Были и недостатки в работе самой системы. К примеру, некоторые автомобилисты ошибочно получали штрафы. Власти рекомендовали сохранять чеки для перепроверки в базе данных.

Паркомат в Алматы. Фото: Vlast.kz

Парковка в Алматы. Фото: «Парковки Алматы»

Паркомат в Алматы. Фото: «Парковки Алматы»

Паркомат в Алматы. Фото: «Парковки Алматы»



В итоге внедрение паркоматов в Алматы показало положительные результаты, сообщала «Власть». За первые шесть месяцев эксплуатации системы оборачиваемость платных парковок, то есть того, сколько раз за определённое время было использовано одно и то же парковочное место, повысилась в 5 раз.

По данным сайте «Парковки Алматы», скорость движения потока в зонах платных парковок увеличилась на 12%, а количество транспорта в центре города снизилось на 15%. Компания оборудовала более 11 тысяч парковочных мест, установил более 200 паркоматов, создала мобильное приложение для онлайн-оплаты и исключила человеческий фактор.

«Газета.uz» поговорила с экспертами в области транспортного планирования о необходимости платной парковки в Ташкенте. Их мнение — в нашем следующем материале.