Коммерческие банки Узбекистана на сегодняшний день видят риски в обслуживании карт «Мир», поэтому вопрос о возобновлении их приема пока не стоит. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя правления Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратова.

«Нет. Пока [речь о возобновлении не стоит]», — сказал он в кулуарах II международного экономического форума в Самарканде, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы системы «Мир».

Глава регулятора отметил, что в той системе, которой работают банки Узбекистана, и «сейчас для них существуют большие риски» вторичных санкций.

Единый общереспубликанский процессинговый центр (бренд Uzcard) с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы «Мир» в Узбекистане. Ограничение не коснулось кобейджинговых карт Uzcard — «Мир», но они работают только внутри страны. На сайтах некоторых банков пропали разделы о таких совместных картах.

Некоторые банки Казахстана, Армении, Турции и Вьетнама также ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне предупреждения Министерства финансов США о рисках вторичных санкций.