Ряд банков Казахстана, Армении, Турции и Вьетнама частично или полностью ограничил обслуживание карт российской платёжной системы «Мир».

Народный банк Казахстана («Халык банк»), являющийся крупнейшим банком страны, временно приостановил операции с картами «Мир» в банкоматах. При этом банк продолжит в стандартном режиме обслуживать карты «Мир» при оплате покупок и услуг, сообщает «РИА Новости».

Газета «Известия», ссылаясь на контакт-центр «Халык банка», сообщила, что банк не обслуживает карты «Мир» и при оплате с помощью терминалов банка. «Известия» также утверждают, что карты «Мир» больше не принимает вьетнамский банк BIDV.

В СМИ Армении появилась информация, что держатели карт «Мир» столкнулись с трудностями при обналичивании денег в банкоматах некоторых банков. Центробанк страны заявил, что банки Армении самостоятельно принимают решения относительно обслуживания карт «Мир» на фоне санкций.

19 сентября с системой «Мир» отказались работать два крупнейших банка Турции — İşbank и Denizbank. В справочном центре Isbank отметили, что это решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В службе поддержки клиентов Deniz уточнили, что банк перестал проводить операции по картам «Мир», их больше не принимают банкоматы.

Посольство России в Анкаре рекомендовало российским туристам, собирающимся в Турцию, иметь при себе наличную валюту из-за проблем с картами «Мир». Там также посоветовали пользоваться картами «Мир» через терминалы банков, которые не отказались от сотрудничества с российской системой, например, Ziraat bankası.

На прошлой неделе Министерство финансов США предупредило, что компании и иностранные банки, которые помогают российским властям использовать карты «Мир» за пределами РФ, могут попасть под санкции.

Национальная система платежных карт (НСПК) России сообщала, что карты «Мир» работают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и Узбекистане. Географию использования карт «Мир» планировалось увеличить до 20 стран к 2025 году и до 35 к 2030-му, пишут «Ведомости».

В марте 2019 года НСПК и Единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard подписали договор о сотрудничестве, а в 2020-м узбекские банки начали принимать карты «Мир». 1 августа был запущен сервис трансграничных переводов с карт «Мир», выпущенных в России, на карты Uzcard.

«Газета.uz» направила запросы в Центральный банк Узбекистана и Uzcard.