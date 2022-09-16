Министерство США в четверг ввело блокирующие санкции против главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. Сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она является, пока не попали под ограничения. Однако американские власти официально предупредили финансовые организации третьих стран о рисках сотрудничества с российской платежной системой.

Ведомство разъясняет, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Такие риски возникают «за счет расширенного использования национальной платежной системы „Мир“ за пределами территории Российской Федерации».

В Минфине поясняют, что НСПК обрабатывает «транзакции для определенных российских банков (многие банки находятся под блокирующими санкциями США) и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц».

В связи с этим ограничения в отношении России позволяют санкционному департаменту Минфина США (OFAC) «налагать блокирующие санкции на лиц, которые, как установлено, оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку любой деятельности, подлежащей санкциям». Это распространяется и на использование карт «Мир» за пределами России, следует из сообщения.

По данным НСПК, сейчас карты платежной системы «Мир» работают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Беларус, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и Узбекистане. Центробанк России планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 году и до 35 к 2030-му, пишут «Ведомости».

Заявление Минфина США может существенно затормозить расширение географии приема карт «Мир», а также повредить сотрудничеству со странами, где они уже принимаются, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Хотя сам прием карт «Мир» банков, не попавших под санкции, формально не нарушает санкционный режим, но «непонятно, насколько партнеры готовы рисковать». Это означает, что у россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом, отмечает The Bell.

14 сентября портал TourDom сообщил, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты «Мир». В одной из гостиничных сетей сослались на указание Центробанка Турции, в соответствии с которым карты «Мир» «на терминалах не обслуживаются». В другой сети отелей сообщили, что банки отказываются от российской платежной системы «из-за угрозы санкций». НСПК заявила, что карты «Мир» в Турции работают в штатном режиме, фиксируются только «отдельные случаи отказов проведения операций».

По данным Financial Times, проблемы с картами «Мир» в Турции могут быть связаны с давлением со стороны США и Европейского союза.

В марте 2019 года НСПК и Uzcard подписали договор о сотрудничестве, а в 2020-м году узбекские банки начали принимать карты «Мир». 1 августа Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщил о запуске сервиса трансграничных переводов с банковских карт «Мир», выпущенных в России, на карты Uzcard.