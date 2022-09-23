Владельцы карт российской платёжной системы «Мир» в Узбекистане сообщают в социальных сетях, что банкоматы перестали обслуживание карт.

В Едином общереспубликанском процессинговом центре (бренд Uzcard) «Газете.uz» подтвердили, что 23 сентября c 9:00 приостановлено обслуживание карт «Мир» в банкоматах и терминалах — «из-за необходимых технических процедур на стороне участника платёжной системы Uzcard».

В компании заявили, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» (карты, одновременно работающие с двумя системами) обслуживаются в штатном режиме в инфраструктуре Uzcard. Ограничения коснулись только карт «Мир», выпущенных не в Узбекистане, а также кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей.

Тем временем, банки, которые занимаются выпуском кобейджинговых карт Uzcard — «Мир», начали удалять информацию об этом со своих сайтов. С 21 сентября «Туробанк», «Микрокредитбанк» и Народный банк («Халк банки») удалили разделы о выпуске таких карт.





В колл-центре «Туронбанка» в четверг «Газете.uz» сообщили, что это связано с «техническими работами системы», но не указали, когда они завершатся.

Информация о кобейджинговых картах Uzcard — «Мир» пока остаётся на сайтах НБУ, «Алокабанка» и «Кишлок курилиш банка».

ЕОПЦ уже второй раз с начала года временно приостанавливает обслуживание карт «Мир». В марте Uzcard на пять дней прекращала работу с ними, ссылаясь на технические причины, — при этом кобейджинговые карты принимались в обычном режиме, отмечает Spot.

На этой неделе некоторые банки Казахстана, Армении, Турции и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне предупреждения Минфина США о рисках вторичных санкций.

Центробанк Узбекистана пока не комментировал ситуацию, несмотря на неоднократные запросы «Газеты.uz».