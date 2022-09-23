Владельцы карт российской платёжной системы «Мир» в Узбекистане сообщают в социальных сетях, что банкоматы перестали обслуживание карт.
В Едином общереспубликанском процессинговом центре (бренд Uzcard) «Газете.uz» подтвердили, что 23 сентября c 9:00 приостановлено обслуживание карт «Мир» в банкоматах и терминалах — «из-за необходимых технических процедур на стороне участника платёжной системы Uzcard».
В компании заявили, что кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» (карты, одновременно работающие с двумя системами) обслуживаются в штатном режиме в инфраструктуре Uzcard. Ограничения коснулись только карт «Мир», выпущенных не в Узбекистане, а также кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей.
Тем временем, банки, которые занимаются выпуском кобейджинговых карт Uzcard — «Мир», начали удалять информацию об этом со своих сайтов. С 21 сентября «Туробанк», «Микрокредитбанк» и Народный банк («Халк банки») удалили разделы о выпуске таких карт.
В колл-центре «Туронбанка» в четверг «Газете.uz» сообщили, что это связано с «техническими работами системы», но не указали, когда они завершатся.
Информация о кобейджинговых картах Uzcard — «Мир» пока остаётся на сайтах НБУ, «Алокабанка» и «Кишлок курилиш банка».
ЕОПЦ уже второй раз с начала года временно приостанавливает обслуживание карт «Мир». В марте Uzcard на пять дней прекращала работу с ними, ссылаясь на технические причины, — при этом кобейджинговые карты принимались в обычном режиме, отмечает Spot.
На этой неделе некоторые банки Казахстана, Армении, Турции и Вьетнама ограничили обслуживание карт «Мир» на фоне предупреждения Минфина США о рисках вторичных санкций.
Центробанк Узбекистана пока не комментировал ситуацию, несмотря на неоднократные запросы «Газеты.uz».
Thomass Mann
Ничего личного, это просто бизнес.
Erkin Kuchkarov
Поддерживаю. Иначе нам заблокируют VISA\MC\WU. Везите наличные доллары, г-а россияне
Gerasim Afanganovich
Выбирая между МИРом и свифтом интересно что выберет наша страна, учитывая что нашим согражданам и тем, у кого двойным гражданством угрожают мобилизацией “за предательство“. Россия совсем с катушек слетела. Ну как Россия, пару сотен человек. Страна там непричем.