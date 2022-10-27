Платные дороги Ташкент-Андижан и Ташкент-Самарканд планируется построить до 2026 года. Об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Агентства по развитию государственно-частного партнёрства Зокир Бозоров.

По его словам, продолжается подготовка и проработка документов по пяти крупным проектам, которые планируется реализовать в сфере транспорта в 2022—2026 годах. В их числе:

Проект строительства платной дороги Ташкент-Андижан, реализуемый при поддержке Всемирного банка;

Проект строительства платной дороги Ташкент-Самарканд, реализуемый при поддержке Европейского банка реконструкции и развития;

Проект строительства дороги между Самаркандом и Шахрисабзом протяжённостью 66 км, а также строительство и управление новым платным тоннелем протяжённостью 4,4 км на перевале «Тахтакарача»;

Группа Всемирного банка продолжает изучение по проектам модернизации аэропортов Ташкента и региональных международных аэропортов и передаче их в управление;

Продолжаются изучения по проекту модернизации и управления международными аэропортами Бухары и Ургенча.

Согласно указу президента от 8 апреля, на 2022−2023 годы было запланировано проведение тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством.

В конце 2018 года было принято постановление Кабинета министров, согласно которому поэтапное внедрение платных дорог планировалось начать в рамках ГЧП с 1 января 2020 года.

Спустя год Элъёр Ганиев, бывший министр транспорта, сообщал, что строительство платной трассы Ташкент-Самарканд задерживается из-за высокой цены проезда, заложенной инвестором.

В марте 2021 года сообщалось, что проезд легковых автомобилей по проектируемым платным дорогам Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан будет стоить примерно 5−6 долларов (в эквиваленте). Максимальная разрешённая скорость движения на платных трассах может составить 120−150 км/ч.