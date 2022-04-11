На 2022−2023 годы запланировано проведение ряда тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством. Список этих проектов утверждён указом президента Шавката Мирзиёева №УП-101 от 8 апреля.

Указом предусмотрено проведение тендеров на строительство в сфере транспорта:

платная автодорога «Ташкент — Андижан» при содействии Всемирного банка;

платная автодорога «Ташкент — Самарканд» при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);

строительство и управление новым платным тоннелем на перевале «Тахтакарача»;

модернизация и передача в управление на основе ГЧП международного аэропорта Ташкента и других аэропортов с низкой эффективностью, а также международных аэропортов Бухары и Ургенча.

Тендеры в сфере энергетики:

второй этап тендера на строительство и эксплуатацию фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в Бухарской, Хорезмской и Наманганской областях при содействии Международной финансовой корпорации;

второй этап тендера на строительство и эксплуатацию ФЭС мощностью 300 МВт в Гузарском районе Кашкадарьи при содействии Азиатского банка развития (АБР);

строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 200 МВт в Караузякском и Берунийском районах Каракалпакстана при содействии ЕБРР;

строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 700 МВт в Каракалпакстане при содействии ЕБРР;

строительство и эксплуатация ФЭС мощностью 100 МВт в Ферганском районе при содействии АБР;

строительство теплокогеренационных станций в Ташкенте;

организация и управление гидроэлектростанциями на основе ГЧП.

Запланирована модернизация и управление с участием бизнеса очистными сооружениями Ташкента, модернизация системы теплоснабжения Бухарской области, а также реконструкция и управления городскими канализационными очистными сооружениями Намангана.

Хокимият города Ташкента и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды привлекут бизнес к сортировке и переработке бытовых отходов в Ташкенте и Ташкентской области.

В сфере здравоохранения частные компании планируют привлечь к партнёрству с государством в следующих проектах:

центры лучевой терапии в Ферганской, Хорезмской, Ташкенсткой и Самаркандской областях при содействии МФК;

многопрофильная больница в Ферганской области;

медцентры в Бухарской и Андижанской областях;

ускорение организации службы гемодиализа в Ташкенте, Хорезме и Каракалпакстане и др.

Проекты в образовании для частных компаний и государства:

строительство, реконструкция и оснащение общеобразовательных при содействии МФК, ЕБРР и АБР;

16 общеобразовательных школ в Ташкенте и Ташкентской области при содействии АБР;

строительство общежитий вузов и др.

Для многих из перечисленных направлений проектную документацию ещё предстоит разработать, предполагаемые объёмы финансирования проектов сторонами не указаны.