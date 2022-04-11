На 2022−2023 годы запланировано проведение ряда тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством. Список этих проектов утверждён указом президента Шавката Мирзиёева №УП-101 от 8 апреля.

Указом предусмотрено проведение тендеров на строительство в сфере транспорта:

  • платная автодорога «Ташкент — Андижан» при содействии Всемирного банка;
  • платная автодорога «Ташкент — Самарканд» при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
  • строительство и управление новым платным тоннелем на перевале «Тахтакарача»;
  • модернизация и передача в управление на основе ГЧП международного аэропорта Ташкента и других аэропортов с низкой эффективностью, а также международных аэропортов Бухары и Ургенча.

Тендеры в сфере энергетики:

  • второй этап тендера на строительство и эксплуатацию фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в Бухарской, Хорезмской и Наманганской областях при содействии Международной финансовой корпорации;
  • второй этап тендера на строительство и эксплуатацию ФЭС мощностью 300 МВт в Гузарском районе Кашкадарьи при содействии Азиатского банка развития (АБР);
  • строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 200 МВт в Караузякском и Берунийском районах Каракалпакстана при содействии ЕБРР;
  • строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 700 МВт в Каракалпакстане при содействии ЕБРР;
  • строительство и эксплуатация ФЭС мощностью 100 МВт в Ферганском районе при содействии АБР;
  • строительство теплокогеренационных станций в Ташкенте;
  • организация и управление гидроэлектростанциями на основе ГЧП.

Запланирована модернизация и управление с участием бизнеса очистными сооружениями Ташкента, модернизация системы теплоснабжения Бухарской области, а также реконструкция и управления городскими канализационными очистными сооружениями Намангана.

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Хокимият города Ташкента и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды привлекут бизнес к сортировке и переработке бытовых отходов в Ташкенте и Ташкентской области.

В сфере здравоохранения частные компании планируют привлечь к партнёрству с государством в следующих проектах:

  • центры лучевой терапии в Ферганской, Хорезмской, Ташкенсткой и Самаркандской областях при содействии МФК;
  • многопрофильная больница в Ферганской области;
  • медцентры в Бухарской и Андижанской областях;
  • ускорение организации службы гемодиализа в Ташкенте, Хорезме и Каракалпакстане и др.

Проекты в образовании для частных компаний и государства:

  • строительство, реконструкция и оснащение общеобразовательных при содействии МФК, ЕБРР и АБР;
  • 16 общеобразовательных школ в Ташкенте и Ташкентской области при содействии АБР;
  • строительство общежитий вузов и др.

Для многих из перечисленных направлений проектную документацию ещё предстоит разработать, предполагаемые объёмы финансирования проектов сторонами не указаны.