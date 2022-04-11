На 2022−2023 годы запланировано проведение ряда тендеров для привлечения частных компаний к реализации крупных проектов в партнёрстве с государством. Список этих проектов утверждён указом президента Шавката Мирзиёева №УП-101 от 8 апреля.
Указом предусмотрено проведение тендеров на строительство в сфере транспорта:
- платная автодорога «Ташкент — Андижан» при содействии Всемирного банка;
- платная автодорога «Ташкент — Самарканд» при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
- строительство и управление новым платным тоннелем на перевале «Тахтакарача»;
- модернизация и передача в управление на основе ГЧП международного аэропорта Ташкента и других аэропортов с низкой эффективностью, а также международных аэропортов Бухары и Ургенча.
Тендеры в сфере энергетики:
- второй этап тендера на строительство и эксплуатацию фотоэлектрических станций общей мощностью 500 МВт в Бухарской, Хорезмской и Наманганской областях при содействии Международной финансовой корпорации;
- второй этап тендера на строительство и эксплуатацию ФЭС мощностью 300 МВт в Гузарском районе Кашкадарьи при содействии Азиатского банка развития (АБР);
- строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 200 МВт в Караузякском и Берунийском районах Каракалпакстана при содействии ЕБРР;
- строительство и эксплуатация ветровой электростанции мощностью 700 МВт в Каракалпакстане при содействии ЕБРР;
- строительство и эксплуатация ФЭС мощностью 100 МВт в Ферганском районе при содействии АБР;
- строительство теплокогеренационных станций в Ташкенте;
- организация и управление гидроэлектростанциями на основе ГЧП.
Запланирована модернизация и управление с участием бизнеса очистными сооружениями Ташкента, модернизация системы теплоснабжения Бухарской области, а также реконструкция и управления городскими канализационными очистными сооружениями Намангана.
Хокимият города Ташкента и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды привлекут бизнес к сортировке и переработке бытовых отходов в Ташкенте и Ташкентской области.
В сфере здравоохранения частные компании планируют привлечь к партнёрству с государством в следующих проектах:
- центры лучевой терапии в Ферганской, Хорезмской, Ташкенсткой и Самаркандской областях при содействии МФК;
- многопрофильная больница в Ферганской области;
- медцентры в Бухарской и Андижанской областях;
- ускорение организации службы гемодиализа в Ташкенте, Хорезме и Каракалпакстане и др.
Проекты в образовании для частных компаний и государства:
- строительство, реконструкция и оснащение общеобразовательных при содействии МФК, ЕБРР и АБР;
- 16 общеобразовательных школ в Ташкенте и Ташкентской области при содействии АБР;
- строительство общежитий вузов и др.
Для многих из перечисленных направлений проектную документацию ещё предстоит разработать, предполагаемые объёмы финансирования проектов сторонами не указаны.