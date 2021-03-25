Проезд легковых автомобилей по проектируемым платным дорогам Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан будет стоить примерно 5−6 долларов, сообщил представитель Агентства по развитию государственно-частного партнерства в Пресс-клубе УзЛиДеП.

По его словам, стоимость проезда по дороге из Ташкента в Ферганскую долину будет складываться из трёх частей (расчёты предварительные):

Ташкент-Ангрен — 1,7 доллара;

Ангрен-Коканд — 2 доллара;

Коканд-Андижан — 1,6 доллара.

Для грузового транспорта сумма будет выше. К примеру, проезд из Ташкента в Андижан можно будет доехать за 20 долларов.

Максимальная разрешённая скорость движения на платных трассах может составить 120−150 км/ч, сообщил представитель агентства. На некоторых горных участках она может составлять 60−70 км/ч.

Отметим, что сейчас допустимая скорость на междугородных автодорогах в Узбекистане, согласно установленным на отдельных участках знакам, составляет 110 км/ч (согласно ПДД — 100 км/ч).

В конце 2018 года было принято постановление Кабинета министров, согласно которому поэтапное внедрение платных дорог планировалось начать в рамках государственно-частного партнёрства с 1 января 2020 года.

Спустя год Элъёр Ганиев, бывший министр транспорта, сообщал, что строительство платной трассы Ташкент-Самарканд задерживается из-за высокой цены проезда, заложенной инвестором.