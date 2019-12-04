Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев объяснил задержку проекта строительства платной автотрассы Ташкент-Самарканд высокой ценой проезда, которую требует иностранный инвестор. Об этом он заявил на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в минувшую субботу.

О планах по строительству первой платной автодороги стало известно в сентябре 2018 года. Инвестиционное соглашение по реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) было подписано с консорциумом турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK). Строительные работы были предварительно намечено на 2019−2020 годы.

В июле прошлого года постановлением президента строительство первых в Узбекистане платных дорог предусматривалось поручить немецкой GP Günter Papenburg. Дороги должны стать альтернативами имеющимся междугородным трассам. Точные сроки в документе не определены, известна лишь сумма прямых иностранных инвестиций, которые планируется привлечь, — 500 млн долларов.

Законодательная основа для сотрудничества на основе государственно-частного партнерства появилась 11 мая 2019 года, когда глава государства подписал закон о ГЧП.

Сенатор Шарифжон Юлдашев указал на малое количество проектов ГЧП по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству платных дорог. Он спросил, что сдерживает эти проекты.

«Закон о государственно-частном партнерстве — это новый закон. Раньше таких возможностей не было, поэтому это закон был принят, и сейчас идет подготовка к реализации минимум 10 проектов ГЧП», — сказал Эльёр Ганиев.

Вице-премьер заявил, что ГЧП — это чувствительная сфера, в рамках которой сталкиваются интересы государства и бизнеса.

«И у государства есть свои интересы, и у инвестора есть свои интересы. Чтобы приблизить эти интересы, нужно проделать многое, провести переговоры. Желание у иностранных инвесторов есть. Но, по правде, они говорят: „Если дадите нам государственное предприятие, мы зайдем [на рынок], если нет, то не зайдем“. Основной смысл ГЧП — это привлечение прямых иностранных инвестиций», — отметил заместитель премьер-министра.

Эльёр Ганиев указал, что переговоры по строительству платной автотрассы Ташкент-Самарканд продолжаются, но Узбекистан не устраивает цена за проезд по трассе.