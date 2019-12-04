Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев объяснил задержку проекта строительства платной автотрассы Ташкент-Самарканд высокой ценой проезда, которую требует иностранный инвестор. Об этом он заявил на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в минувшую субботу.
О планах по строительству первой платной автодороги стало известно в сентябре 2018 года. Инвестиционное соглашение по реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) было подписано с консорциумом турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK). Строительные работы были предварительно намечено на 2019−2020 годы.
В июле прошлого года постановлением президента строительство первых в Узбекистане платных дорог предусматривалось поручить немецкой GP Günter Papenburg. Дороги должны стать альтернативами имеющимся междугородным трассам. Точные сроки в документе не определены, известна лишь сумма прямых иностранных инвестиций, которые планируется привлечь, — 500 млн долларов.
Законодательная основа для сотрудничества на основе государственно-частного партнерства появилась 11 мая 2019 года, когда глава государства подписал закон о ГЧП.
Сенатор Шарифжон Юлдашев указал на малое количество проектов ГЧП по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству платных дорог. Он спросил, что сдерживает эти проекты.
«Закон о государственно-частном партнерстве — это новый закон. Раньше таких возможностей не было, поэтому это закон был принят, и сейчас идет подготовка к реализации минимум 10 проектов ГЧП», — сказал Эльёр Ганиев.
Вице-премьер заявил, что ГЧП — это чувствительная сфера, в рамках которой сталкиваются интересы государства и бизнеса.
«И у государства есть свои интересы, и у инвестора есть свои интересы. Чтобы приблизить эти интересы, нужно проделать многое, провести переговоры. Желание у иностранных инвесторов есть. Но, по правде, они говорят: „Если дадите нам государственное предприятие, мы зайдем [на рынок], если нет, то не зайдем“. Основной смысл ГЧП — это привлечение прямых иностранных инвестиций», — отметил заместитель премьер-министра.
Эльёр Ганиев указал, что переговоры по строительству платной автотрассы Ташкент-Самарканд продолжаются, но Узбекистан не устраивает цена за проезд по трассе.
«Они хотят установить очень высокую стоимость проезда. Это совсем нам не подходит… Прошло всего три месяца с момента вступления закона в силу. Закон еще покажет свои возможности», — подчеркнул он.
dim dimov
Пусть установят слишком высокую стоимость. Стоимость не будет выше той, которую готовы оплатить! Что за небылица. Неужели нас настолько держат за дураков, чтобы кормить такими версиями?!
Вовик Андреевич
А чем не поезд Афросиаб не скоростной, иль по все республике трассы понастроить хотят? причем платные, пусть по карте поглядят, чем вводить что то!
Solo Fernando
Вовик, имеется ввиду платная дорогая для автомобилей, где будет установлена макс и мин скорость, без радаров и постов
Иff Купидоноff
Рановато нам со средней зарплатой менее $100 вводить платные дороги. Кто по ним поедет?