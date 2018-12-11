С 1 января 2020 года во всех регионах Узбекистана планируется поэтапное внедрение платных магистральных дорог в рамках государственно- частного партнерства, следует из постановления Кабинета Министров о дополнительных мерах по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы.

В проекте документа предусматривалось, что платные магистральные дороги появятся там, где есть альтернативные дороги общего пользования, предельно допустимая скорость на них будет выше установленной на 20 км/ч, а также дифференцированная плата за пользование по времени суток. Однако эти пункты в концепцию не вошли.

Постановлением в срок до 1 июня 2019 года поручено подготовить и внести предложения о реализации новых инвестиционных проектов по поэтапному внедрению платных магистральных дорог в инвестиционную программу и государственные программы развития Узбекистана.

В трехмесячный срок будет разработан проект закона «О платных автомобильных дорогах».

Как сообщали ранее, первая платная автотрасса свяжет Ташкент и Самарканд. Проведение строительных работ по проекту магистрали предварительно намечено на 2019−2020 годы.