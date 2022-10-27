26 октября днём Telegram-канал Kompromatuzb сообщил, что машина хокима Наманганской области Toyota Land Cruiser с номером 50 010 DAV сбила пешехода в Уйчинском районе.

Вечером хокимият области подтвердил факт происшествия с участием автомобиля этой марки и с таким номером, «находящегося в распоряжении хокимията».

Инцидент произошёл 7 октября в 12:50 на 8-м километре дороги Наманган-Уйчи-Учкурган. Машина «стукнула гражданина 2017 года рождения, переходящего дорогу», говорится в сообщении. Кто был за рулём и в салоне автомобиля, не уточняется. Пол ребёнка также не указан.

«Пешеход был срочно доставлен в районное медицинское объединение. Проведено полное медицинское обследование, серьёзных повреждений не обнаружено, имелись только ссадины в области лица, оказана медицинская помощь. Дополнительное лечение не требуется», — заявили в хокимияте.

«Сейчас состояние пешехода хорошее и он в своём доме продолжает обычную жизненную деятельность», — уточняется в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия УВД оформило все необходимые документы, отметили в администрации области.

В 2021 году «Газета.uz» публиковала обзор автомобилей, которыми пользуются высокопоставленные чиновники. По имевшимся на то время открытым данным, у хокимията Наманганской области были Toyota Land Cruizer 200 (2020 года выпуска) и Mercedes-Benz E 450 (2020). Кроме того, на балансе администрации были Mercedes-Benz CDI 515 (2019), два Chevrolet Trailblazer (2020), Captiva (2019), четыре Lacetti и одна Nexia (2018−2019).