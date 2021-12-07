Государственные органы и организации Узбекистана начали публикацию сведений о служебных автомобилях, жилье и другой недвижимости, находящихся в их распоряжении. Указом президента от 16 июня эта информация вошла в перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных. Министерства и ведомства ежеквартально должны публиковать эти данные на своих сайтах и портале открытых данных.
Данные на портале открытых данных изложены в разном формате, иногда они содержат ошибки и опечатки. Некоторые госорганы указывают модель автомобиля, цвет, год выпуска, лицо, за которым закреплён транспорт, государственный номер и балансовую стоимость. Другие дают неполную информацию, отмечая только количество машин (например, Министерство дошкольного образования, Минводхоз и другие).
Министерство высшего и среднего специального образования, МВД, Министерство энергетики, МЧС, большинство хокимиятов не опубликовали данные об автомобилях. Информация о служебных автомобилях Администрации президента, Минобороны, премьер-министра и первого вице-премьера отсутствует.
«Газета.uz» проанализировала парк служебных автомобилей министерств и ведомств и выяснила, какими машинами пользуются высокопоставленные чиновники. Самым популярным автомобилем у министров оказался Mercedes-Benz S 450 4MATIC, у их заместителей — Malibu и Captiva. Хокимы чаще всего ездят на Toyota Land Cruiser Prado.
Минэкономразвития
В распоряжении вице-премьера, министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова находится автомобиль Mercedes-Benz 2015 года выпуска, за его заместителями закреплены Malibu-2 2019 и 2017 годов выпуска.
В автопарке министерства также находятся автомобили специального назначения (используются для встречи иностранных делегаций и других целей) Hyundai Santa Fe (2010), два Toyota Land Cruiser (2012 и 2018), микровэн Damas и несколько Lacetti (2020).
Министерство финансов
За министром финансов Тимуром Ишметовым прикреплены два Mercedes-Benz 2018 и 2019 годов выпуска, один из которых является спецтранспортом. Все его заместители пользуются Malibu-2 (2018).
В автогараже Минфина также имеется шесть Lacetti.
Mercedes-Benz S 450 4MATIC. Фото: mercedes-avangard.ru.
Министерство транспорта
В списке машин Минтранса числятся Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2019 года, четыре Malibu (2018) и Lacetti (2019). При этом министерство не указало, за кем закреплены автомобили. Но если следовать иерархии автомобилей указанных выше двух министерств, то Mercedes-Benz обслуживает министра транспорта Илхома Махкамова, а Malibu — его заместителей.
Минтруда
Аналогичные автомобили представлены в Министерстве занятости и трудовых отношений, которое возглавляет Нозим Хусанов. За министром закреплён Mercedes-Benz, а за его тремя заместителями — Malibu.
В автопарке министерства также имеется по одному Lacetti и Cobalt.
Минздрав
Cadillac XTS. Фото: auto.ironhorse.ru.
Министр здравоохранения Бехзод Мусаев получил от предшественника полноразмерный представительский седан Cadillac XTS.
Согласно данным портала открытых данных, замглавы Минздрава Эльмира Баситханова пользуется Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2019 года выпуска. Остальные заместители министра Амирилло Иноятов, Улугбек Собиров и Абдулла Азизов перемещаются на Malibu (2019 и 2020).
Минстрой
В Министерстве строительства также не указаны лица, за которыми закреплены служебные автомобили. Автопарк Минстроя состоит из Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2009 года, четырёх Malibu (2013, 2019 и 2020), Cadillac XTS (2014), Hyundai (2019) и Lacetti (2015).
МИД
Министра иностранных дел Абдулазиза Камилова обслуживает автомобиль Mercedes-Benz S 450. Один из его заместителей, а также специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев перемещаются на Cadillac XTS (2016). Ещё четверо заместителей и пресс-секретарь имеют в распоряжении Malibu (2020 и 2013).
В парке МИДа имеется ещё пять Malibu для дежурных и гостей (2013 и 2017), два Lacetti (2010), три Cobalt (2018), два Epica (2011), BMW 750Li (2016), пять Captiva (2017) для консульств в регионах и другие машины.
2016 BMW 750Li. Фото: guideautoweb.com.
МНО
В списке служебных автомобилей Министерства народного образования числятся Mercedes-Benz (2017), пять Malibu (2018 и 2020), Equinox (2020) и два Lacetti (2017).
МИВТ
За вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым закреплён Mercedes-Benz S 450 2018 года производства. Его шесть заместителей и пресс-секретарь передвигаются на Malibu-2 (2018). Ещё один заместитель Отабек Чориев имеет в своём распоряжении Skoda Kodiaq (2021).
Для иностранных делегаций используется Toyota Land Cruiser (2013). В гараже также есть по два Lacetti и Nexia и Mercedes-Benz S 600 (1996).
Toyota Land Cruiser 2013. Фото: netcarshow.com.
Мининфоком
За министром по развитию информационных технологий и коммуникаций закреплён Chevrolet Traverse (2020), четырьмя его заместителями — Equinox (2020).
Минюст
Министерство юстиции представило подробную информацию о своём автомобильном парке, включая данные в разрезе региональных управлений. Госорган располагает 320 автомобилями, большая часть которых — это Nexia.
За министром Русланбеком Давлетовым закреплён Mercedes-Benz 2015 года выпуска, четырьмя его заместителями — Malibu-2 (2017). Министр юстиции Каракалпакстана и начальники региональных управлений располагают Captiva.
В автопарке также есть спецтранспорт Toyota.
Skoda Kodiaq, Chevrolet Trailblazer, Equinox и Traverse. Фото: Skoda, «Газета.uz».
Минкульт
За министром культуры Озодбеком Назарбековым закреплён Mercedes-Benz 2009 года выпуска, за тремя его заместителями — Malibu-2 (2020−2021). В списке служебных авто также числятся два Lacetti.
МинЖКО
Водитель министра жилищно-коммунального обслуживания Шерзода Хидоятова управляет Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2019). Два его заместителя передвигаются на Lacetti (2016−2017), ещё один — на Malibu (2017).
Автомобили Nissan (2012) и Mercedes-Benz S 350 (2007), находящиеся на балансе МинЖКО, выставлены на продажу на онлайн-аукционе.
Мининноваций
Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и его заместитель, глава Центра передовых технологий Шахноза Турдикулова пользуются Malibu-2 (2018).
Остальные 16 автомобилей — это Lacetti, Nexia и Damas.
Минсельхоз
По состоянию на июль 2021 года министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев передвигался на Mercedes-Benz, его первый заместитель Шухрат Тешаев — Chevrolet Trailblazer, остальные шесть заместителей — на двух Malibu, Hyundai Tucson, двух Captiva и Kia.
За советниками министра закреплены Сaptiva и Toyota Land Cruiser, пресс-секретарем — Captiva, у двух дежурных — Cobalt и Lacetti.
Минмахалли
Mercedes-Benz E 450. Фото: evo.co.uk.
Министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов имеет в своём распоряжении Mercedes-Benz E 450 (2020), его первый заместитель Гулнора Маруфова и заместители Ботир Парпиев и Содикжон Турдиев — Malibu (2020, 2019, 2017, 2016).
Для начальника пресс-службы выделена Captiva. В автопарке также есть два Lacetti и одна Nexia.
Минтуризма и спорта
Toyota Avalon. auto.ironhorse.ru.
Водитель вице-премьера, министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова управляет Toyota Avalon и Malibu-2. Для первого заместителя и четырёх заместителей выделены четыре Malibu и одна Captiva, для советников министра — две Malibu и одна Lacetti.
Для гостей предназначена Toyota Prado, управляющего аппаратом — Malibu, дежурных — Lacetti и Nexia.
Генеральная прокуратура
Hyundai Santa Fe 2021 года. Фото: motor.ru.
Генпрокуратура — единственный из правоохранительных органов, представленных в списке. Парк ведомства состоит из 491 служебного автомобиля. В списке приведены 76 из них. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе госоргана, большая часть автомобилей закуплена в 2014—2020 годы.
- Mercedes-Benz S 450 — 1 единица;
- Toyota Land Cruiser Prado — 3;;
- Malibu-2 — 6;
- Captiva — 3;
- Equinox — 1;
- Lacetti — 49;
- Citroen Jumper — 1;
- Damas — 1;
- Labo — 1;
- Nexia — 6;
- Isuzu Midibus — 1;
- Hyundai Н-1 — 2;
- Hyundai Santa Fe (2021 года) — 1.
Академия наук
Президент Академии наук Бехзод Юлдашев передвигается на Cadillac XTS 2016 года выпуска. Главный учёный секретарь и трое вице-президентов используют Lacetti.
Госкомстат
В распоряжении председателя Государственного комитета по статистике имеется Mercedes-Benz S 350 (2010 года выпуска), трёх его заместителей — Malibu (2018, 2012 и 2019), ещё у одного — Toyota Camry (2012).
ГНК
Государственный налоговый комитет также представил подробную информацию об автопарке из более чем 220 машин, из них большая часть — это Nexia. Для руководства ГНК во главе с Шерзодом Кудбиевым выделены Mercedes-Benz и шесть Malibu.
Руководители региональных управлений комитета передвигаются на Malibu, Captiva, Toyota Land Cruiser, Trailblazer и Equinox.
Госкомэкологии
Для председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (должность остаётся вакантной с августа) выделен автомобиль Mercedes-Benz E 450 (2019 года выпуска), для его первого заместителя (тоже вакантна) — Toyota Prado (2016), ещё двух заместителей — Captiva.
В списке служебных авто Госкомэкологии также УАЗ Патриот, Cobalt, Damas, Lada Niva и XRAY, Hyundai H-1.
Госкомгеологии
Председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов пользуется Mercedes-Benz (2009), его первый заместитель Шамсиддин Алимов и два заместителя — Malibu (2019, 2018 и 2015), ещё один заместитель — Captiva (2018).
Госкомлес
Автопарк Государственного комитета по лесному хозяйству, возглавляемого Низомиддином Бакировым, состоит из Mercedes-Benz E 450 (2019), Mercedes-Benz S 450 (2009), двух Toyota Land Cruiser 200 (2018), Toyota Camry (2006), Malibu (2018), Captiva (2017) и других.
Антикоррупционное агентство
В парке автомобилей Агентства по противодействию коррупции, возглавляемого Акмалом Бурхановым, имеются Mercedes-Benz E 400 (2021), Captiva (2021), четыре Malibu (2020−2021), Captiva (2017) и Lacetti (2020).
НАПУ
Больше всего Mercedes-Benz — 6 — находится в автопарке Национального агентства проектного управления. За директором НАПУ Дмитрием Ли закреплены Mercedes-Benz S 560 (2019) и Toyota Land Cruzer (2019), за двумя его заместителями — Cadillac XTS (2016) и Malibu-2 (2018).
Mercedes-Benz V250 и S 350 (2003 и 2018), два S 450 (2018) и ещё один S 560 (2018) прикреплены к дежурным. Кроме того, агентство владеет двумя Captiva, ещё тремя Malibu, пятью Lacetti и Damas.
Mercedes-Benz S 560. Фото: ssscarrental.com.
Верховный суд
Для Верховного суда, возглавляемого Козимджаном Камиловым, выделены Mercedes-Benz E 450 (2020), восемь Malibu (2012−2021) и свыше 10 автомобилей отечественного производства.
Совет Министров Каракалпакстана
В автопарке Совета Министров Каракалпакстана, председателем которого является Кахраман Сариев, имеется 23 автомобиля, включая два Toyota Prado (2017, 2009), 11 Captiva (2015−2018), Trailblazer (2020) и другие автомобили.
Хокимият Наманганской области
В хокимияте Наманганской области можно найти Toyota Land Cruizer 200 (2020) и Mercedes-Benz E 450 (2020), которые, вероятно, закреплены за хокимом Шавкатжоном Абдуразаковым.
Кроме того, на балансе областной администрации находится Mercedes-Benz CDI 515 (2019), два Chevrolet Trailblazer (2020), Captiva (2019), четыре Lacetti и одна Nexia (2018−2019).
Хокимият Ташкентской области
Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2018. Фото: motorauthority.com.
За хокимом Ташкентской области (сейчас Зойир Мирзаев, до него — Даврон Хидоятов) закреплены сразу три автомобиля — два Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2009 и 2018) и Toyota Land Cruizer (2011).
Первый замхокима Музаффар Файзиев пользуется Malibu (2020), первый замхокима по сельскому хозяйству (вакантная должность) — Captiva (2018), замхокима Бархаёт Мелиев — Captiva (2015), замхокима Жамшид Бабажанов — Captiva (2016), замхокима — начальник управлений инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжа Шарипов — Cadillac XTS (2016), замхокима Шухрат Хакимов — Toyota Land Cruiser Prado (2017).
Остальные заместители, помощник и советник хокима имеют в распоряжении Lacetti и Nexia.
Для гостей имеется ещё один Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2019) и микроавтобус Mercedes-Benz CDI 515 (2020).
Народная приёмная президента в области владеет Сaptiva (2017).
Хокимият Навоийской области
За хокимом Навоийской области закреплён Toyota Land Cruiser, за пятью его заместителями — Malibu, за двумя — Captiva, за заведующим народной приёмной президента — Captiva.
Ранее сообщалось, что хокимы других областей также ездят на автомобилях Toyota (в основном Prado). Бывший хоким Зойир Мирзаев сообщал, что пользуется Infiniti.
Хокимият Ташкента
Столичная администрация опубликовала данные в разрезе других министерств и ведомств, а также различных госпредприятий, но не указала, какие машины находятся на её балансе.
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 30 ноября подписал решение о приёме автотранспортного средства в распоряжение столичной администрации. В документе указывается, что гражданка Зиёда Латипова на безвозмездной основе добровольно передала хокимияту Mercedes-Benz S 500 Hybrid с государственным номерным знаком 01 М 798 НВ.
По данным источника «Газеты.uz», автомобиль принадлежит Джахонгиру Артыкходжаеву. Высказывались предположения, что решение о безвозмездной передаче было принято из-за постановления Кабинета министров от 29 апреля 2021 года, которое ограничило стоимость служебных авто госслужащих. В хокимияте эти сведения комментировать отказались.
Стоимость такого автомобиля 2021 года выпуска на сайте Avtoelon.uz составляет 295 тысяч долларов. Лимит на стоимость автомобилей для хокимов установлен в размере 2000 базовых расчётных величины (540 млн сумов).
Dinara Akhmedova
Не плохо устроились наши уважаемые министры!
Если собрать весь этот автопарк и продать — то можно закрыть внешний гос. долг страны — обеспечить жильем нуждающихся, вылечить детей от онкологии и многое другое!
Тимур Мамин
Ездят за счет народных денег. а не государственных!!!
V S
А можно еще высчитать средний пробег по городу, цену бензина (попробуйте 4matic 80м заправить, ага). и посчитать, сколько обходится содержание этих машин из бюджета.
Чем черная Gentra неподходит для перемещения из Министерства домой и обратно?
костя пригоровский
Сейчас народ еще злее станет
Джамшид Зиядуллаев
Какие машины мы им покупаем то. Хоть спасибо сказали бы.
Renat Akchurin
Хорошо быть нынче пресс-секретарем.