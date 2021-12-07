Государственные органы и организации Узбекистана начали публикацию сведений о служебных автомобилях, жилье и другой недвижимости, находящихся в их распоряжении. Указом президента от 16 июня эта информация вошла в перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных. Министерства и ведомства ежеквартально должны публиковать эти данные на своих сайтах и портале открытых данных.

Данные на портале открытых данных изложены в разном формате, иногда они содержат ошибки и опечатки. Некоторые госорганы указывают модель автомобиля, цвет, год выпуска, лицо, за которым закреплён транспорт, государственный номер и балансовую стоимость. Другие дают неполную информацию, отмечая только количество машин (например, Министерство дошкольного образования, Минводхоз и другие).

Министерство высшего и среднего специального образования, МВД, Министерство энергетики, МЧС, большинство хокимиятов не опубликовали данные об автомобилях. Информация о служебных автомобилях Администрации президента, Минобороны, премьер-министра и первого вице-премьера отсутствует.

«Газета.uz» проанализировала парк служебных автомобилей министерств и ведомств и выяснила, какими машинами пользуются высокопоставленные чиновники. Самым популярным автомобилем у министров оказался Mercedes-Benz S 450 4MATIC, у их заместителей — Malibu и Captiva. Хокимы чаще всего ездят на Toyota Land Cruiser Prado.

Минэкономразвития

В распоряжении вице-премьера, министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова находится автомобиль Mercedes-Benz 2015 года выпуска, за его заместителями закреплены Malibu-2 2019 и 2017 годов выпуска.

В автопарке министерства также находятся автомобили специального назначения (используются для встречи иностранных делегаций и других целей) Hyundai Santa Fe (2010), два Toyota Land Cruiser (2012 и 2018), микровэн Damas и несколько Lacetti (2020).

Министерство финансов

За министром финансов Тимуром Ишметовым прикреплены два Mercedes-Benz 2018 и 2019 годов выпуска, один из которых является спецтранспортом. Все его заместители пользуются Malibu-2 (2018).

В автогараже Минфина также имеется шесть Lacetti.

Mercedes-Benz S 450 4MATIC. Фото: mercedes-avangard.ru.

Министерство транспорта

В списке машин Минтранса числятся Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2019 года, четыре Malibu (2018) и Lacetti (2019). При этом министерство не указало, за кем закреплены автомобили. Но если следовать иерархии автомобилей указанных выше двух министерств, то Mercedes-Benz обслуживает министра транспорта Илхома Махкамова, а Malibu — его заместителей.

Минтруда

Аналогичные автомобили представлены в Министерстве занятости и трудовых отношений, которое возглавляет Нозим Хусанов. За министром закреплён Mercedes-Benz, а за его тремя заместителями — Malibu.

В автопарке министерства также имеется по одному Lacetti и Cobalt.

Минздрав

Cadillac XTS. Фото: auto.ironhorse.ru.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев получил от предшественника полноразмерный представительский седан Cadillac XTS.

Согласно данным портала открытых данных, замглавы Минздрава Эльмира Баситханова пользуется Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2019 года выпуска. Остальные заместители министра Амирилло Иноятов, Улугбек Собиров и Абдулла Азизов перемещаются на Malibu (2019 и 2020).

Минстрой

В Министерстве строительства также не указаны лица, за которыми закреплены служебные автомобили. Автопарк Минстроя состоит из Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2009 года, четырёх Malibu (2013, 2019 и 2020), Cadillac XTS (2014), Hyundai (2019) и Lacetti (2015).

МИД

Министра иностранных дел Абдулазиза Камилова обслуживает автомобиль Mercedes-Benz S 450. Один из его заместителей, а также специальный представитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев перемещаются на Cadillac XTS (2016). Ещё четверо заместителей и пресс-секретарь имеют в распоряжении Malibu (2020 и 2013).

В парке МИДа имеется ещё пять Malibu для дежурных и гостей (2013 и 2017), два Lacetti (2010), три Cobalt (2018), два Epica (2011), BMW 750Li (2016), пять Captiva (2017) для консульств в регионах и другие машины.

2016 BMW 750Li. Фото: guideautoweb.com.



МНО

В списке служебных автомобилей Министерства народного образования числятся Mercedes-Benz (2017), пять Malibu (2018 и 2020), Equinox (2020) и два Lacetti (2017).

МИВТ

За вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым закреплён Mercedes-Benz S 450 2018 года производства. Его шесть заместителей и пресс-секретарь передвигаются на Malibu-2 (2018). Ещё один заместитель Отабек Чориев имеет в своём распоряжении Skoda Kodiaq (2021).

Для иностранных делегаций используется Toyota Land Cruiser (2013). В гараже также есть по два Lacetti и Nexia и Mercedes-Benz S 600 (1996).

Toyota Land Cruiser 2013. Фото: netcarshow.com.

Мининфоком

За министром по развитию информационных технологий и коммуникаций закреплён Chevrolet Traverse (2020), четырьмя его заместителями — Equinox (2020).

Минюст

Министерство юстиции представило подробную информацию о своём автомобильном парке, включая данные в разрезе региональных управлений. Госорган располагает 320 автомобилями, большая часть которых — это Nexia.

За министром Русланбеком Давлетовым закреплён Mercedes-Benz 2015 года выпуска, четырьмя его заместителями — Malibu-2 (2017). Министр юстиции Каракалпакстана и начальники региональных управлений располагают Captiva.

В автопарке также есть спецтранспорт Toyota.

Skoda Kodiaq, Chevrolet Trailblazer, Equinox и Traverse. Фото: Skoda, «Газета.uz».

Минкульт

За министром культуры Озодбеком Назарбековым закреплён Mercedes-Benz 2009 года выпуска, за тремя его заместителями — Malibu-2 (2020−2021). В списке служебных авто также числятся два Lacetti.

МинЖКО

Водитель министра жилищно-коммунального обслуживания Шерзода Хидоятова управляет Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2019). Два его заместителя передвигаются на Lacetti (2016−2017), ещё один — на Malibu (2017).

Автомобили Nissan (2012) и Mercedes-Benz S 350 (2007), находящиеся на балансе МинЖКО, выставлены на продажу на онлайн-аукционе.

Мининноваций

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и его заместитель, глава Центра передовых технологий Шахноза Турдикулова пользуются Malibu-2 (2018).

Остальные 16 автомобилей — это Lacetti, Nexia и Damas.

Минсельхоз

По состоянию на июль 2021 года министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев передвигался на Mercedes-Benz, его первый заместитель Шухрат Тешаев — Chevrolet Trailblazer, остальные шесть заместителей — на двух Malibu, Hyundai Tucson, двух Captiva и Kia.

За советниками министра закреплены Сaptiva и Toyota Land Cruiser, пресс-секретарем — Captiva, у двух дежурных — Cobalt и Lacetti.

Минмахалли

Mercedes-Benz E 450. Фото: evo.co.uk.



Министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов имеет в своём распоряжении Mercedes-Benz E 450 (2020), его первый заместитель Гулнора Маруфова и заместители Ботир Парпиев и Содикжон Турдиев — Malibu (2020, 2019, 2017, 2016).

Для начальника пресс-службы выделена Captiva. В автопарке также есть два Lacetti и одна Nexia.

Минтуризма и спорта

Toyota Avalon. auto.ironhorse.ru.

Водитель вице-премьера, министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова управляет Toyota Avalon и Malibu-2. Для первого заместителя и четырёх заместителей выделены четыре Malibu и одна Captiva, для советников министра — две Malibu и одна Lacetti.

Для гостей предназначена Toyota Prado, управляющего аппаратом — Malibu, дежурных — Lacetti и Nexia.

Генеральная прокуратура

Hyundai Santa Fe 2021 года. Фото: motor.ru.

Генпрокуратура — единственный из правоохранительных органов, представленных в списке. Парк ведомства состоит из 491 служебного автомобиля. В списке приведены 76 из них. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе госоргана, большая часть автомобилей закуплена в 2014—2020 годы.

Mercedes-Benz S 450 — 1 единица;

Toyota Land Cruiser Prado — 3;;

Malibu-2 — 6;

Captiva — 3;

Equinox — 1;

Lacetti — 49;

Citroen Jumper — 1;

Damas — 1;

Labo — 1;

Nexia — 6;

Isuzu Midibus — 1;

Hyundai Н-1 — 2;

Hyundai Santa Fe (2021 года) — 1.

Академия наук

Президент Академии наук Бехзод Юлдашев передвигается на Cadillac XTS 2016 года выпуска. Главный учёный секретарь и трое вице-президентов используют Lacetti.

Госкомстат

В распоряжении председателя Государственного комитета по статистике имеется Mercedes-Benz S 350 (2010 года выпуска), трёх его заместителей — Malibu (2018, 2012 и 2019), ещё у одного — Toyota Camry (2012).

ГНК

Государственный налоговый комитет также представил подробную информацию об автопарке из более чем 220 машин, из них большая часть — это Nexia. Для руководства ГНК во главе с Шерзодом Кудбиевым выделены Mercedes-Benz и шесть Malibu.

Руководители региональных управлений комитета передвигаются на Malibu, Captiva, Toyota Land Cruiser, Trailblazer и Equinox.

Госкомэкологии

Для председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (должность остаётся вакантной с августа) выделен автомобиль Mercedes-Benz E 450 (2019 года выпуска), для его первого заместителя (тоже вакантна) — Toyota Prado (2016), ещё двух заместителей — Captiva.

В списке служебных авто Госкомэкологии также УАЗ Патриот, Cobalt, Damas, Lada Niva и XRAY, Hyundai H-1.

Госкомгеологии

Председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобир Исламов пользуется Mercedes-Benz (2009), его первый заместитель Шамсиддин Алимов и два заместителя — Malibu (2019, 2018 и 2015), ещё один заместитель — Captiva (2018).

Госкомлес

Автопарк Государственного комитета по лесному хозяйству, возглавляемого Низомиддином Бакировым, состоит из Mercedes-Benz E 450 (2019), Mercedes-Benz S 450 (2009), двух Toyota Land Cruiser 200 (2018), Toyota Camry (2006), Malibu (2018), Captiva (2017) и других.

Антикоррупционное агентство

В парке автомобилей Агентства по противодействию коррупции, возглавляемого Акмалом Бурхановым, имеются Mercedes-Benz E 400 (2021), Captiva (2021), четыре Malibu (2020−2021), Captiva (2017) и Lacetti (2020).

НАПУ

Больше всего Mercedes-Benz — 6 — находится в автопарке Национального агентства проектного управления. За директором НАПУ Дмитрием Ли закреплены Mercedes-Benz S 560 (2019) и Toyota Land Cruzer (2019), за двумя его заместителями — Cadillac XTS (2016) и Malibu-2 (2018).

Mercedes-Benz V250 и S 350 (2003 и 2018), два S 450 (2018) и ещё один S 560 (2018) прикреплены к дежурным. Кроме того, агентство владеет двумя Captiva, ещё тремя Malibu, пятью Lacetti и Damas.

Mercedes-Benz S 560. Фото: ssscarrental.com.

Верховный суд

Для Верховного суда, возглавляемого Козимджаном Камиловым, выделены Mercedes-Benz E 450 (2020), восемь Malibu (2012−2021) и свыше 10 автомобилей отечественного производства.

Совет Министров Каракалпакстана

В автопарке Совета Министров Каракалпакстана, председателем которого является Кахраман Сариев, имеется 23 автомобиля, включая два Toyota Prado (2017, 2009), 11 Captiva (2015−2018), Trailblazer (2020) и другие автомобили.

Хокимият Наманганской области

В хокимияте Наманганской области можно найти Toyota Land Cruizer 200 (2020) и Mercedes-Benz E 450 (2020), которые, вероятно, закреплены за хокимом Шавкатжоном Абдуразаковым.

Кроме того, на балансе областной администрации находится Mercedes-Benz CDI 515 (2019), два Chevrolet Trailblazer (2020), Captiva (2019), четыре Lacetti и одна Nexia (2018−2019).

Хокимият Ташкентской области

Mercedes-Benz S 450 4MATIC 2018. Фото: motorauthority.com.

За хокимом Ташкентской области (сейчас Зойир Мирзаев, до него — Даврон Хидоятов) закреплены сразу три автомобиля — два Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2009 и 2018) и Toyota Land Cruizer (2011).

Первый замхокима Музаффар Файзиев пользуется Malibu (2020), первый замхокима по сельскому хозяйству (вакантная должность) — Captiva (2018), замхокима Бархаёт Мелиев — Captiva (2015), замхокима Жамшид Бабажанов — Captiva (2016), замхокима — начальник управлений инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжа Шарипов — Cadillac XTS (2016), замхокима Шухрат Хакимов — Toyota Land Cruiser Prado (2017).

Остальные заместители, помощник и советник хокима имеют в распоряжении Lacetti и Nexia.

Для гостей имеется ещё один Mercedes-Benz S 450 4MATIC (2019) и микроавтобус Mercedes-Benz CDI 515 (2020).

Народная приёмная президента в области владеет Сaptiva (2017).

Хокимият Навоийской области

За хокимом Навоийской области закреплён Toyota Land Cruiser, за пятью его заместителями — Malibu, за двумя — Captiva, за заведующим народной приёмной президента — Captiva.

Ранее сообщалось, что хокимы других областей также ездят на автомобилях Toyota (в основном Prado). Бывший хоким Зойир Мирзаев сообщал, что пользуется Infiniti.

Хокимият Ташкента





Столичная администрация опубликовала данные в разрезе других министерств и ведомств, а также различных госпредприятий, но не указала, какие машины находятся на её балансе.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 30 ноября подписал решение о приёме автотранспортного средства в распоряжение столичной администрации. В документе указывается, что гражданка Зиёда Латипова на безвозмездной основе добровольно передала хокимияту Mercedes-Benz S 500 Hybrid с государственным номерным знаком 01 М 798 НВ.

По данным источника «Газеты.uz», автомобиль принадлежит Джахонгиру Артыкходжаеву. Высказывались предположения, что решение о безвозмездной передаче было принято из-за постановления Кабинета министров от 29 апреля 2021 года, которое ограничило стоимость служебных авто госслужащих. В хокимияте эти сведения комментировать отказались.

Стоимость такого автомобиля 2021 года выпуска на сайте Avtoelon.uz составляет 295 тысяч долларов. Лимит на стоимость автомобилей для хокимов установлен в размере 2000 базовых расчётных величины (540 млн сумов).