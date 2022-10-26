Компания UzAuto Motors намерена увеличить мощности производства легковых автомобилей в 2023 году до 500 тысяч. Соглашение об этом было подписано на автозаводе компании в Асаке (Андижанская область) между «Узавтосаноат», UzAuto Motors и General Motors.

Подписание состоялось в рамках визита делегация General Motors во главе со старшим вице-президентом, президентом General Motors International Шилпаном Амином.

Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, для достижения показателя в полмиллиона машин, помимо производства новых моделей, решено увеличить мощность производства автомобилей Cobalt и Damas до 150 тысяч каждой модели.

Для достижения поставленных целей General Motors намерена обеспечить непрерывную поставку комплектующих. Дополнительно планируется увеличить локализацию производства. В долгосрочной перспективе завод UzAuto Motors планирует выйти на показатель в 1 миллион автомобилей.

По итогам переговоров также были подписаны соглашения о реализации проектов по обновлению линейки автомобилей.





Стороны также обсудили увеличение выпуска автомобилей Chevrolet в Казахстане и Азербайджане и расширение географии производств.

Они договорились продолжить усилия «по превращению UzAuto Motors в лидера производства автомобилей среди стран СНГ», говорится в сообщении.

В начале октября UzAuto Motors объявила о начале публичного размещения акций на бирже (IPO). На презентации сообщалось, что объём производства компании составляет 340 тысяч автомобилей. Отметки в 500 тысяч планировалось достичь через четыре года.