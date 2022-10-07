Компания UzAuto Motors 6 октября объявила о начале IPO — публичного размещения акций на бирже. В Узбекистане это первое IPO крупной государственной компании.

Как говорится в сообщении автопроизводителя, компания разместит на Республиканской фондовой бирже «Ташкент» до 5% акций, приобрести которые могут физические и юридические лица. Андеррайтером IPO по результатам тендера в июле была выбрана инвестиционная компания Freedom Broker.

«UzAuto Motors первой из 23 банков и компаний, вышедших на IPO, начала маркетинговую деятельность по размещению своих акций на фондовой бирже „Ташкент“. Это очень трудный путь… На сегодняшний день компания прошла масштабный процесс трансформации, привела свою финансовую отчётность в соответствие с международными стандартами, получила международные кредитные рейтинги и, преодолев все трудности, разместила свои международные облигации на Лондонской фондовой бирже», — сказал на мероприятии по случаю запуска IPO заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

«Публичное размещение акций UzAuto Motors и привлечение к инвестированию частного сектора — важный шаг для стратегического развития компании», — отметил председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков (на фото).

«UzAuto Motors из убыточной и дотационной компании переросла в крупнейшего и прибыльного автопроизводителя, запустившего производство и в зарубежных странах (Казахстане и Азербайджане — ред.)», — добавил он.





«Аналитики ожидают, что после первичного размещения цена акций автопроизводителя вырастет, потому что это надёжное и прибыльное предприятие», — отметил исполнительный директор Freedom Broker Евгений Можейко.





UzAuto Motors, основанная в 1993 году, с 2020 года входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Узбекистана. Выручка за пять лет выросла в 2,6 раза — с 1,33 млрд (в 2017 году) до 3,5 млрд долларов (в 2022 году). К 2026 году доходы планируется довести до 5,28 млрд долларов.

Чистая прибыль увеличилась с 82 млн до 280 млн долларов и планируется довести этот показатель до 459 млн долларов в 2026 году.

Объём производства за этот период вырос в 2,4 раза — с 140 тысяч до 340 тысяч автомобилей. Через четыре года UzAuto Motors планирует выпускать 500 тысяч автомобилей в год.

Экспорт автомобилей с прогнозируемых в 2022 году 48,3 тысяч планируется довести до 100 тысяч в 2026 году.

В 2021 году производитель автомобилей бренда Chevrolet разместил евробонды на сумму 300 млн долларов США на Лондонской фондовой бирже. Тогда спрос превысил предложение в 5 раз.