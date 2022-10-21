Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением от 20 октября внёс изменения в расходы учреждений, финансируемых из местного бюджета.

Для Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана финансирование уменьшено на 500 млн сумов. Эта сумма переводится в бюджет городского отдела Республиканского центра духовности и просветительства для своевременной выплаты зарплат сотрудников.

Ташкентский отдел Агентства кинематографии получил со счёта Управления финансов Ташкента ещё 142 млн сумов на «расходы по содержанию».

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено выделение 63,2 млрд сумов для Республиканского центра духовности и просветительства, а на расходы, связанные с укреплением материально-технической базы государственных театров, — почти в 4,5 раза меньше, или 14,3 млрд сумов. Финансирование Агентства кинематографии из госбюджета на этот год составляет 223,1 млрд сумов.

В конце сентября депутаты Ташкента одобрили финансирование ряда проектов в столице за счёт средств дополнительных источников местного бюджета и ссуд из госбюджета. В их числе — 15 млрд сумов на цветы и деревья, 1,8 млрд сумов на организацию путешествия 1000 жителей Нукуса, 16,2 млрд сумов на консервацию памятника «Шаштепа» и другое.