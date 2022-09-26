Ташкентский городской кенгаш народных депутатов 22 сентября принял решение о выделении денег на ряд направлений за счёт средств дополнительных источников местного бюджета и ссуд из госбюджета.

Во исполнение указа президента об ускорении работ по озеленению и эффективной организации охраны деревьев (УП-46) депутаты одобрили направление 15 млрд сумов на покупку цветов, деревьев и кустарников для их посадки в столице.

В рамках развития внутреннего туризма запланирована организация путешествия в Ташкент 5000 жителей Нукуса, включённых в списки лиц с тяжёлым социальным положением — «железную», «женскую» и «молодёжную» тетради, на что, по предварительной оценке, требуется 9 млрд сумов. Кенгаш согласился на первом этапе выделить 1,8 млрд сумов для визита 1000 нукусцев.

На реконструкцию и консервацию архитектурного памятника «Шаштепа», часть которого обрушилась ещё летом 2019 года, выделено 16,18 млрд сумов. Работы по сохранению городища задерживались из-за того, что компания Discover Invest, связанная с племянником хокима Ташкента, получила лицензию от Агентства культурного наследия только с третьего раза в конце 2021 года.

На реставрацию 10 объектов культурного наследия в столице будет выделено 19,47 млрд сумов.

На расходы, связанные с созданием детской библиотеки на 100 мест в Сергелийском районе, направят 1 млрд сумов.

45 руководящих сотрудников органов внутренних дел, добившихся положительных результатов по предотвращению преступлений в махаллях, в качестве поощрения получат 653 млн сумов (в среднем по 14,5 млн сумов).

На ремонт стен и ограждений 22 кладбищ, их внутренних дорог, а также благоустройство выделят 5,46 млрд сумов.

Кенгаш одобрил финансирование расходов в 10 млрд сумов на реконструкцию 41-й школы в Шайхантахурском районе, а также первичные строительно-монтажные работы в школе наездников на 5 млрд сумов.

Кроме того, 987 млн сумов выделяется на замену старого медицинского оборудования и приобретение физиотерапевтического оборудования нового типа в физиотерапевтическом отделении семейной поликлиники №44 в Шайхантахурском районе.

Для приобретения 600 принтеров для 12 центральных многопрофильных и 71 семейной поликлиник выделяется 1,8 млрд сумов (по 3 млн сумов на каждый). Модель принтеров не уточняется.

Депутаты также одобрили финансирование расходов в 295 млн сумов для создания библиотек, покупки мебели, книг и компьютеров в нескольких домах милосердия.

На создание Ассоциации предпринимателей в каждом районе выделят 311,9 млн сумов.

Фонд поддержки одарённой молодёжи при Агентстве президентских образовательных учреждений получит дополнительно 5 млрд сумов.

На закуп высокотехнологичного медоборудования для 4 республиканских специализированных центров при больницах столицы, направят 26,7 млрд сумов. Тип оборудования не уточняется.

Для предотвращения случаев скопления воды и наводнений в сезон дождей на улице Султония в Мирзо-Улугбекском районе требуется строительство нового коллектора из железобетонных труб диаметром 800 мм. Кенгаш согласился профинансировать расходы в 3,5 млрд сумов на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

На установку камер видеонаблюдения в метрополитене направят 5,2 млрд сумов.

Депутаты также одобрили выделение 10 млрд сумов на завершение строительства детских садов на 720 и 330 мест, а также спортивной школы для детей и подростков в Янгихаётском районе.