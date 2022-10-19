Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о положении дел в области физической активности в мире.

В нем говорится, что в период с 2020 по 2030 год по всему миру может произойти свыше 500 миллионов случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний (НИЗ) из-за малоподвижного образа жизни.

По подсчётам экспертов ВОЗ, на сегодняшний день 81% подростков и 27,5% взрослых ведут недостаточно физически активный образ жизни. В докладе также отмечается, что важность физической активности подтвердила пандемия COVID-19.

«Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будут вызваны гипертонией, а 43% — депрессией», — говорится в докладе.

Лечение возможных последствий малоподвижного образа жизни также приведёт к существенным финансовым затратам, на это, по оценкам исследователей, потребуется в мире более 300 млрд долларов (более 27 млрд долларов в год).

Эксперты ВОЗ считают, что три четверти всех случаев произойдут в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего, но наибольшие затраты понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов.

Всемирная организация здравоохранения называет одной из причин малой физической активности граждан недостаточную пропаганду спорта и здорового образа жизни со стороны властей стран.