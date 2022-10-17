Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан с государственным визитом 20−21 октября. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов на брифинге в понедельник.

В ходе визита лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан «весомый пакет документов», прежде всего касающихся торгово-экономического сотрудничества.

Президенты примут участие в церемонии открытия в Ашхабаде парка «Ташкент» и дадут старт реализации совместного проекта по созданию зоны приграничной торговли Узбекистан-Туркменистан.

Днём ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл заседание Кабинета министров, где обсудил создание узбекско-туркменской приграничной торговой зоны, деятельность которой, как ожидается, будет налажена с учётом «современной международной и региональной практики оптово-розничной торговли».

Глава Туркменистана поручил обеспечить «высокий организационный уровень предстоящего официального визита президента Узбекистана в страну» и запланированных в его рамках мероприятий, отметив «важность очередных переговоров в верхах, призванных придать новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного туркмено-узбекского сотрудничества, носящего стратегический характер».

В июле Сердар Бердымухамедов посещал Узбекистан. По итогам визита страны подписали 19 соглашений, в числе которых — соглашения об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов Амударьи, о развитии транспортно-транзитного сотрудничества и программа развития промышленной кооперации на 2022−2025 годы.