Переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Подчеркнуто, что укрепление двустороннего сотрудничества с Туркменистаном является несомненным приоритетом внешней политики Узбекистана.

«Уверен, что сегодняшние переговоры сыграют важную роль в дальнейшем развитии всеобъемлющего сотрудничества, еще больше укрепят стратегическое партнерство двух братских стран и выведут его на качественно новый уровень», — подчеркнул президент Узбекистана.





На встрече отмечалось, что сохранению положительной динамики и двукратному увеличению объемов торговли в ближайшие годы будут способствовать принятые решения о создании узбекско-туркменской зоны приграничной торговли и открытии торговых домов в столицах стран.

Стороны высоко оценили выход на стратегическое партнерство в химической отрасли. Планируется расширять кооперацию в автомобилестроении, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В этих целях будет принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. Кроме того, будет создан совместный проектный офис для продвижения наиболее перспективных проектов.

Большое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта. В прошлом году грузоперевозки выросли на 17%, данная тенденция сохраняется и в этом году. Стороны выразили заинтересованность в формировании благоприятных условий для эффективного использования уникального транзитного потенциала стран региона, в том числе путем взаимного предоставления льгот и скидок на транспортировку грузов.

Касаясь вопросов водно-энергетического взаимодействия, главы государств отметили успешную работу Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Президент Узбекистана с удовлетворением отметил подписание сегодня исторического Соглашения по Амударье, которое послужит обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе, говорится в сообщении.

Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана.





Туркменская сторона выразила заинтересованность в диверсификации и увеличении товарооборота, развитии промышленной кооперации.

«Среди конкретных отраслей, где наши страны имеют большой потенциал, мы выделяем агропромышленный комплекс, энергетику, химическую и нефтехимическую индустрию, машиностроение, текстиль и фармацевтику. Существуют серьезные возможности для наращивания партнерства между бизнес-сообществами. В последние годы активизировались приграничные связи. Рассчитываем на продолжение и расширение сотрудничества с Узбекистаном», — отметил президент Туркменистана.

В завершение переговоров главы государств поручили правительствам двух стран обеспечить безусловное выполнение достигнутых договоренностей и ежемесячно докладывать о ходе их реализации.