В резиденции «Куксарой» 14 июля состоялась церемония подписания документов по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по наращиванию сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

В присутствии глав государств также состоялось подписание соглашений руководителями министерств и ведомств двух стран. Всего подписано 19 документов, в числе которых:

Соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

Соглашение о сотрудничестве в области туризма;

Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;

Соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;

Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022−2025 годы;

Программа о научно-техническом сотрудничестве на 2022−2024 годы;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023−2024 годы;

План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли — Торговый центр.

Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодёжной политике, телерадиовещании и других.

По итогам встречи с туркменским лидером Шавкат Мирзиёев заявил: «Сегодня мы провели содержательные, открытые и обстоятельные переговоры с Сердаром Гурбангулыевичем, которые, безусловно, выведут наше сотрудничество на новый, еще более высокий уровень. Мы подробно обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки. Обменялись оценками нынешнего состояния сотрудничества и отметили большой прогресс. Определили приоритеты дальнейшей совместной работы в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и гуманитарной сферах».





Президент также отметил, что лидеры обсудили вопросы укрепления безопасности и стабильности в нашем регионе. Отмечена особая важность площадки консультативных встреч глав государств Центральной Азии, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Главы государств подтвердили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления этой страны.

Была подчеркнута важность продолжения активных контактов и взаимной поддержки в рамках институтов ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и других структур.

Президент Узбекистана поблагодарил туркменскую сторону за активную поддержку в разработке и принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Глава нашего государства пригласил туркменского коллегу принять участие в предстоящем очередном саммите ШОС в Самарканде в качестве почетного гостя.

«Многоплановые туркмено-узбекские отношения сегодня развиваются динамично. Узбекистан — наш важный политический партнер. Сегодня подробно обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, подтверждена обоюдная готовность к его расширению и диверсификации», — отметил Сердар Бердымухамедов.





В завершение главы государств подтвердили, что решительно настроены на развитие и расширение полномасштабного стратегического партнерства, его наполнение качественно новым содержанием, «достижение конкретных и прорывных результатов».

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