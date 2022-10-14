В Намангане приостановлено строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), которая возводилась рядом с жилыми домами. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства строительства Узбекистана.

Как сообщалось ранее, на строительство рядом с их домами метановой заправки пожаловались жители. Kun.uz выяснил, что строительство началось без оформления необходимых документов, а неофициальным владельцем АГНКС может быть сват хокима области, владеющий многими заправками. Автор расследования после публикации подвергся атаке интернет-троллей.

В новом материале издание привело доказательства нарушений и связи свата хокима с заправкой.

Юрист SD Servis Center Лазизхужа Тургунов сообщил СМИ, что оборудование строящейся АГНКС должно находиться на расстоянии 25 м от жилой застройки в соответствии с нормативными и градостроительными документами.

По данным Kun.uz, расстояние между жилым домом и аккумуляторными блоками станции составляет 22 м. Согласно пункту 2.2.4 Градостроительных норм и правил (ШНК), минимальное расстояние от АГНКС и АГЗС до объектов, им не принадлежащих, должно составлять от 60 до 120 м. В случаях размещения аккумуляторов сжатого природного газа под землёй эти расстояния могут быть сокращены до 35 м.

Расстояние между домом и батареями заправки не соответствует установленным нормам. Доступное пространство объекта не подходит для перемещения аккумуляторного блока на разрешённое законом расстояние, пишет издание.

Главный специалист Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Жуманбек Туйчиев заявил, что согласно санитарным нормам по загрязнению атмосферного воздуха в населённых пунктах, в зависимости от мощности заправок и количества обслуживаемых автомобилей в сутки определена санитарно-защитная зона от 100 до 50 м.

По требованию СанПиН расстояние между жилыми домами и оборудованием опасных объектов должно составлять 50−100 м, а согласно ШНК — 60 м.

Специалисты Минстроя также сообщили, что строительство заправки на улице Джалалиддина Мангуберди противоречит нормам. Строительные работы были начаты без надлежащего оформления документов.

Инспекция по контролю в сфере строительства Наманганской области изучила строительство АГНКС и установила, что работы отклоняются от генерального плана. Поэтому 16 сентября инспекция направила письменное предписание SD Servis Center о прекращении строительных работ.

Директор компании Сардорбек Юнусханов привлечён к административной ответственности. Сейчас на строительной площадке переносят оборудование.

Нарушения при строительстве подтверждает совместное экспертное заключение госпредприятия «Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси» («Экспертиза градостроительных документов») от 20 июля 2022 года.

В нём отмечается, что компрессорные помещения и установленное в них оборудование не соответствуют утвержденному проекту, информация в спецификации не соответствует чертежам, конденсаторное оборудование выбрано неправильно, не разработан проект грозозащиты и заземления, проект не был согласован с предприятием электрических сетей Наманганской области и отделом «Узэнергоинспекции» и имеются другие нарушения.

Хокимияты области и города до сих пор не прокомментировали ситуацию, несмотря на жалобы жителей и публикации в СМИ.

Юристы SD Servis Center пытались доказать, что предприниматель Кудратбой Абдуллаев не имеет отношения к данному объекту. Однако, по данным издания, Иброхим Маматкулов, ранее представившийся пресс-секретарём АГНКС, сообщал, что является помощником Кудрата Абдуллаева в разговоре с редакцией по другому делу.

Кроме того, согласно документам, предоставленным Министерством строительств, генподрядчиком проекта строительства газовой заправки является компания Afsona Sof Gaz Suv Qurilish, где 90% доли принадлежит Кудрату Абдуллаеву — свату хокима Наманганской области Шавката Абдуразакова. Их родственную связь ранее подтверждал пресс-секретарь хокима.