В Намангане рядом с домами жителей строится газовая заправка. За строительством объекта может стоять владелец многих заправок в городе Кудрат Абдуллаев, которые является сватом хокима области Шавката Абдуразакова, сообщает Kun.uz.

Местные жители переживают за свою безопасность, поскольку метановая заправка строится всего в 5 метрах от жилого дома, хотя согласно санитарным нормам и правилам (№0350−17), санитарно-защитная зона между жилым объектом и АГНКС должна составлять 50−100 метров в зависимости от вида газовой заправочной станции.

По словам жителей, обращения в прокуратуру, хокимият и управление по экологии и охране окружающей среды не дали никакого результата.

Владельцы заправки также без разрешения вырубили многолетние деревья и сообщили, что якобы предоставили расписку управлению экологии о посадке 15 деревьев.

Иброхим Маматкулов, представившийся пресс-секретарём заправки, сообщил, что строительством АГНКС занимается компания Mustahkam Oil Metan (позже выяснилось, что эта информация недостоверна), которая имеет все разрешения от органов строительного и экологического надзора. Он обещал предоставить документы в течение двух дней.

Замначальника областного управления экологии Кобилжон Мирахмедов сообщил, что ведомство не давало разрешения на вырубку деревьев на месте строительства. Он также заявил, что после проверки предоставит информации в течение двух дней, но, по данным издания, с тех пор прошёл уже почти месяц.

Заместитель начальник Главного управления строительства, главный архитектор области Акромжон Охунов сообщил, что не осведомлён о строительстве АГНКС, хотя в заключении градостроительного совета от 23 июля, дающем разрешение на начало строительства, стоит его подпись.

В документе указано, что строительством объекта занимается SD Servis Center. При этом среди документов, представленных замглавы строительного ведомства, имеется сводное заключение от 20 июля, в котором говорится, что объект не рекомендован к строительству в связи с отсутствием заключения экологической экспертизы и ряда других документов.

Однако согласно документу, выданному градостроительным советом и инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН), строительные работы продолжаются.

Председатель махалли «Гузал» на улице Джалаладдина Мангуберды М. Мухиддинов предоставил информацию, что вокруг строительной площадки нет жилых объектов. Местные жители показали видеозапись признания Мухиддиновым своей ошибки.

Kun.uz со ссылкой на местных жителей пишет, что за АГНКС предположительно стоит Кудрат Абдуллаев, владеющий многими заправками в Наманганской области. Он является сватом хокима области Шавката Абдуразакова.

По данным издания, Иброхим Маматкулов, ранее представившийся пресс-секретарём, на самом деле является помощником Кудрата Абдуллаева и в разговоре с редакцией по другому делу сообщал, что предприниматель владеет более чем 20 газовыми заправками в области.

Пресс-секретарь хокимията Наманганской области Фарход Мамадалиев подтвердил, что хоким области Шавкат Абдуразаков и Кудрат Абдуллаев являются сватами. По его словам, родство между ними появилось год назад, а Кудрат Абдуллаев занимается бизнесом давно. В его предпринимательской деятельности нет роли хокима области, подчеркнул он.

По данным издания, в сведениях о компании SD Servis Center нет информации о Кудрате Абдуллаеве, но источники утверждают, что в большинстве своих компаний он официально не упоминается, хотя фактически владеет ими.

В Министерстве строительства Узбекистана сообщили, что 21 сентября ответственные сотрудники профильных министерств и ведомств проверят законность строительства АГНКС на месте.

Журналист Kun.uz Элмурод Эрматов, проводивший расследование, после публикации материала подвергся атаке троллей в интернете. Анонимные пользователи в оскорбительном тоне описывали его деятельность и отмечали, что издание «осветило ситуацию необъективно» и таким образом «начало зарабатывать». Журналисты и общественность поддержали корреспондента и заявили о попытке его дискредитации.

Как выяснила «Газета.uz», Кудрат Косимжанович Абдуллаев награждался решениями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева нагрудным знаком «Фаол тадбиркор» («Активный предприниматель») в 2022 году и медалью «Шухрат» в 2018 году.

Согласно открытым данным, он был указан учредителем в десятках компаний в Намангане, Фергане и других регионах, таких как Namangan-Istiqlol bogʻi (добыча природного газа, уставной фонд — 200,1 млрд сумов), Zamin Metal Sanoat (производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, 10,8 млрд сумов), Sifat Metrolog (технические испытания и анализы, 50 млн сумов), Milliy Metal Sanoat (производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров, 16 млрд сумов), Afsona Sof Gaz Suv Qurilish (строительство прочих инженерных сооружений, 100 млн сумов), Parkent Metan Gaz Shoxobchasi (газовая заправка, 2,2 млрд сумов), Universal Sog’lomlashtirish (аренда и управление нежилыми помещениями), Kamolot Istiqlol Ko’makchisi (розничная торговля в специализированных магазинах моторным топливом, 20 млрд усмов), Gold Afsona (производство ювелирных изделий и аналогичных изделий, 777 млн сумов), Buyuk-Metan (газовая заправка, 26,5 млрд сумов), Farg‘ona Metan Gaz (газовая заправка), Angren Charm Invest (дубление и выделка кожи; выделка и окраска меха) и другие.

В ряде компаний, включая газовые заправки, учредителями указаны предположительно его родственницы — Дилноза Косимжановна Абдуллаева и Дилором Косимжановна Абдуллаева.

Названия компаний предпринимателя встречаются в решениях хокимов районов и областей. Например, в решении хокима Давлатабадского района Намангана от 7 сентября 2021 года говорится, что газодобывающая Namangan-Istiqlol bogʻi получила разрешение на строительство 9- и 14-этажных жилых домов на территории парка «Афсоналар водийси».

Кудрат Абдуллаев избирался депутатом областного кенгаша на выборах в декабре 2019 года. В ноябре 2021 года решением областного кенгаша, который возглавляет хоким Шавкат Абдуразаков, он вошёл в состав постоянной комиссии кенгаша по вопросам реализации экономических реформ, инвестиций и развития предпринимательства.