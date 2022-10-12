Студентам вузов, учащимся на первом курсе и проживающим в арендованном жилье, компенсируют часть платы за него за сентябрь-октябрь без заключения договора аренды. Об этом сообщил директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев.

Студентам компенсируют 50% от арендной платы (но не более 300 тысяч сумов в Ташкенте и 150 тысяч сумов в других регионах).

С ноября возмещение части арендной платы будет продолжаться только для тех студентов, которые предоставят договор аренды.

Напомним, части ежемесячной арендной платы возмещается студентам государственных вузов, проживающим в съемном жилье. Обязательное условие — очное обучение и договор аренды недвижимости, который был поставлен на учет налоговыми органами.

Для получения компенсации заявитель должен представить документы заместителю декана отдела по работе с молодежью факультета, на котором он обучается, или в отдел вуза, координирующий работу по обеспечению студентов жильем.

Несмотря на эти меры, принятые в прошлом году, студенты-первокурсники нового учебного года, которым не хватило мест в общежитиях, все равно столкнулись со сложностями. Владельцы квартир, сдающих жильё студентам, не желают оформлять договор аренды, из-за этого они не могут воспользоваться компенсацией.

Для решения проблемы рассматривается вопрос внедрения бездоговорной формы субсидирования аренды жилья, сообщил ранее министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.

«Газета.uz» писала о проблеме обеспеченности студентов, приехавших в столицу из регионов Узбекистана, местом проживания. Общее количество студентов, нуждающихся в жилье, составляет 211 тысяч.