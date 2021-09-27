Правительство 24 сентября утвердило положение о порядке возмещения части ежемесячной арендной платы студентам государственных вузов, проживающим в съемном жилье, за счет средств государственного бюджета, сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Порядок распространяется на студентов, обучающихся очно.

Согласно положению, возмещение части ежемесячного арендного платежа студентам распространяется на заявителей, проживающих в соответствии с договором аренды недвижимости, который был поставлен на учет государственными налоговыми органами.

При этом в пределах зарегистрированного постоянного места жительства (на уровне района, города) возмещение части ежемесячной арендной платы заявителям не производится.

В случаях, когда два или более студентов проживали в одном и том же жилом помещении на правах аренды, все они должны быть зарегистрированы в договоре аренды.

Заявитель должен представить документы заместителю декана отдела по работе с молодежью факультета, на котором он обучается, или в отдел вуза, координирующий работу по обеспечению студентов жильем.

Ответственные лица изучают соответствие данных заявителя социальным критериям в течение недели, затем суммируют информацию и представляют ее в отборочную комиссию в первый день следующей недели для рассмотрения и заключения. Комиссия принимает решение в течение одного рабочего дня, изучив информацию о заявителях.

После этого оформляется приказ ректора государственного вуза, в котором приводятся соответствующие сведения о заявителях, заявления которых были удовлетворены, и их перечень, представляемый в бухгалтерию для осуществления выплат.

Для студентов, по заявлению которых было принято положительное решение, часть арендной платы покрывается за счет средств госбюджета с даты подачи заявления.

Компенсация части арендной платы определяется в течение учебного года (ежегодно с 1 сентября по 1 июля) или в соответствии с программой обучения в зависимости от продолжительности учебного года и осуществляется до 7 числа каждого месяца после подачи заявок. Заявки, поданные после истечения этих сроков, не рассматриваются.

Возмещаемая часть арендной платы в Ташкенте не должна превышать однократного размера базовой расчетной величины, в остальных регионах — 0,5-кратного ее размера.

Напомним, вопрос об условиях проживания иногородних студентов обрёл особую актуальность после сообщений о смерти от отравления неизвестным веществом пятерых студентов в Юнусабадском районе Ташкента в феврале, а также студента, жившего и работавшего на строительном объекте, в результате несчастного случая в Бектемирском районе. В 2022—2025 годах намечено строительство 228 общежитий при вузах на 400 мест каждое.