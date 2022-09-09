В Узбекистане планируется внедрить систему субсидирования жилья для студентов без оформления договора об аренде недвижимости. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в пятницу заявил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.

По его словам, на сегодняшний день в общежитиях вузов имеется всего 91 тысяча мест. Это больше 56 тысяч в 2016 году, но количество студентов, нуждающихся в жилье, сейчас составляет 211 тысяч.

Глава Минвуза отметил, что в настоящее время ведутся строительные, тендерные и проектные процессы в 60 студенческих общежитиях на 30 тысяч мест, из которых 38 объектов находятся на стадии строительства.

Абдукодир Тошкулов сообщил, что по поручению президента на 2022 год из госбюджета выделено 120 млрд сумов на субсидирование аренды жилья для студентов. Но на 9 сентября из этих средство освоено только 15 млрд сумов, или 12,5%. Он назвал несколько причин, почему так происходит.

«Владельцы квартир должны заключить договор с налоговыми органами. Они должны платить налог с получаемого [от аренды] дохода. Большинство из них этого не захотели делать из-за расходов и лишней волокиты. На первом этапе — с 1 января — этот процесс освободили от уплаты налогов, с тех пор [рынок] оживился. Но люди всё равно не хотят оформлять бумаги», — сказал он.

Министр наспомнил, что в прошлом практически в каждом доме в махаллях проживали по два-три студента, но сегодня «хоть и расширились площади домов, но стала менее широкой душа». Кроме того, съёмные квартиры в основном предоставляются в аренду для девушек, а молодые люди сталкиваются с проблемами, потому что «их надо воспитывать».

«Из-за этого давление, связанное с жильём для студентов, немного увеличилось. Только общежитие и аренда. Аренда стала дороже, это надо признать», — сообщил он.

Согласно текущему порядку, возмещение части ежемесячного арендного платежа студентам распространяется на заявителей, проживающих в соответствии с договором аренды недвижимости, который был поставлен на учёт налоговыми органами.

На следующем этапе субсидирования части расходов на съёмное жильё планируется отказаться от заключения договора с владельцами квартир, если вузы возьмут на себя обязательства. По его словам, сейчас над этим проектом ведётся работа.

«Как это будет? Допустим, в одной группе 25 студентов, и они сами принимают решение. Допустим, есть 10 однокурсников, проживающих в съёмном жилье, и пусть группа решает, кто из 60% из них, или 6 человек, получит субсидию. Потому что они знают обстоятельства друг друга. Ведь одежда, которую они носят, показывает, к какой семье они относятся. Группа сама принимает решение, которое передаётся в факультет, а факультет направляет в научный совет. И в течение 9−10 месяцев, как это указано в законодательство, студент в городе будет получать на карту по 300 тысяч сумов (в регионах — 150 тысяч)», — отметил Абдукодир Тошкулов.

По оценке главы Минвуза, 300 тысяч сумов будет покрывать половину стоимости аренды. «Мы тоже знаем, что аренда сегодня стоит не меньше 600 тысяч сумов на человека», — сказал он.

Министр призвал студентов научиться использовать платформу налогового комитета Soliq.uz для заключения договора на аренду жилья в онлайн-формате, чтобы владелец квартиры не платил налоги, а сам студент получил «социальный дивиденд».

Абдукодир Тошкулов также попросил родителей, студентов и других обращаться с индивидуальными вопросами по номеру +998970362896, в том числе через Telegram.

С 2023 года Узбекистан планирует привлечь иностранных инвесторов для строительства студенческих общежитий в рамках государственно-частного партнёрства. Сейчас в проектах участвуют только местные предприниматели, но у них большой спрос на долгосрочные займы, сообщал замминистра Одилбек Исаков.