Тысячи студентов столичных вузов, прибывших в Ташкент к началу учебного года из областей, ощутили проблему жилья ещё до посещения первых занятий. Учитывая, что квота на поступление в государственные вузы составляет менее 10% от числа абитуриентов, для многих семей сама подготовка к вступительным экзаменам и оплата контракта становятся тяжёлым финансовым бременем, а расходы на аренду жилья — неподъёмными.





В июне министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов заявлял, что охват студентов вузов общежитиями доведён за последний год до 41%, в то время как ещё в 2020 году общежитие смогли предоставить всего 28% нуждающимся в нём студентам. При этом два года назад лишь 13% студентов государственных вузов Ташкента были охвачены общежитиями. Каковы эти показатели для столицы в этом году, министр Абдукодир Тошкулов не сообщил.

В пятницу 9 сентября министр отметил, что на сегодняшний день в вузах страны имеется всего 91 тысяча мест, но число студентов, нуждающихся в общежитиях составляет 211 тысяч.

Корреспонденты «Газеты.uz» Зиёда Рамазанова и Мадина Аъзам провели первый день учебного года в Студенческом городке в Ташкенте, где находятся два крупнейших вуза страны — Национальный университет Узбекистана и Ташкентский государственный технический университет. Журналисты поговорили со студентами и их родителями, многие из которых оказались на грани выбора между мечтой получить образование и необходимостью иметь крышу над головой.

Занятия в большинстве вузов начинаются в 8:30 или 9:00. Но 5 сентября в Студенческом городке было многолюдно ещё до 7 часов утра. Каждые 5−10 минут поток людей выходил со станции метро «Беруний» и направлялся к аллее Национального университета.





Среди студентов с горящими глазами можно встретить их родителей, бабушек и дедушек и других близких в зрелом возрасте. Вместе со своими детьми они несут тяжёлые сумки и постельные принадлежности.

После 8:00 студенты отправляются на мероприятие, посвящённое первому дню учёбы, а их родственники рассаживаются на скамейках и газоне аллеи. Большинство родственников студентов рассказали «Газете.uz», что их дети — первокурсники. Все они приехали из регионов Узбекистана — от далёкого Каракалпакстана до относительно близкой Сырдарьи.

Согласно процедуре, студенты подают документы и заявление на получение места в общежитии после второй или третьей пары. Решение о заселении студентов объявляется после рассмотрения заявок руководством университетов.

Пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Мумин Ибодов сообщил «Газете.uz», что вне зависимости от курса и формы обучения — бюджетной или контрактной — в первую очередь место в общежитиях получают сироты, люди с инвалидностью, малообеспеченные. Следом в очереди стоят семьи, в которых два ребёнка обучаются на контрактной основе, а также те, кто приехал издалека, и по возможности девушки.

«Из числа тех, кто включён в этот список, мы стремимся обеспечить местами большее количество первокурсников», — сказал Мумин Ибодов.

Почти 30 человек, с которыми беседовали журналисты «Газеты.uz», выразили надежду на получение места в общежитии, поскольку они не могут позволить себе аренду жилья либо не желают оставаться в арендуемых квартирах. На вопрос о запасном варианте, где студенты могли бы остановиться в случае превышения количества льготников на заселение в общежития люди отвечали вопросами: «Разве могут возникнуть проблемы?», «Есть вероятность, что общежитие не предоставят?»





Многие из опрошенных студентов и их родителей приехали в Ташкент в день первого учебного дня, и первым пунктом их назначения стал университет. По их словам, если получить место в общежитии им не удастся, ночевать им будет негде.

«Мы прибыли в Ташкент вчера вечером и переночевали в квартире, которую сдавали посуточно. У нас даже нет документа о признании нас малообеспеченными и нет никакой другой льготной категории. Мы приехали с нашим багажом в надежде, что первокурсникам будет предоставлено общежитие», — рассказал отец поступившего юноши Алижон Гафуров.

По его словам, родственников в Ташкенте, у которых мог бы жить его сын, у семьи нет. В случае непредоставления общежития мужчина не сможет дать ему образование.

Алижон Гафуров.

«Два года назад моя дочь поступила на контракт. Я не отправил её учиться, потому что нам не дали место в общежитии. От безысходности мы выдали её замуж. Вне зависимости от возможностей семей студентам первого курса должно быть предоставлено место, ведь они ещё дети. Где они найдут жильё?» — сказал Алижон Гафуров.

Он предположил, что после первого года обучения, когда дети ознакомятся с жизнью в городе, они смогут жить и в арендуемой квартире.

«Если не предоставят место в общежитии, я заберу своего сына обратно и женю его», — сказал мужчина.

Шарофат Ёдгорова приехала со своей внучкой из Яккабагского района Кашкадарьинской области. Девушка поступила на факультет физики на контрактной основе.

«Мы приехали в Ташкент прошлой ночью и остановились у знакомого, — рассказала женщина. — Мы были в Сергели. Это очень далеко. Нам было трудно добраться до университета. Мы не принадлежим ни к какой льготной категории. Её родители обучили двух её сестёр на контракте и выдали их замуж. А эта внучка находится на моём попечении. Я надеюсь, факт того, что я одинокая бабушка, будет принят во внимание и ей выделят место. Мне так будет надёжней».





Шарофат Ёдгорова.

Шарофат Ёдгорова добавила, что у неё нет возможности арендовать внучке квартиру. Размер её пенсии составляет 1 млн сумов.

«Будет большим делом оплатить её контракт и другие расходы», — сказала она.

Манзура Нематова прибыла в столицу из Наманганской области 3 сентября. Её дочь поступила на математический факультет на бюджетной основе.

Манзура Нематова.

«С нами ещё двое племянников. Нас пять человек. Мы платим за аренду 450 тысяч сумов в день. У нас есть документ о признании малообеспеченными. Мы приехали с багажом, надеясь, что нам выделят место в общежитии. Мы даже не подумали, что будем делать, если его не предоставят».

Мать другого первокурсника, также поступившего на математический факультет, рассказала, что прибыла с сыном в Ташкент накануне начала учебного года и посуточно сняла квартиру в районе станции метро «Дустлик».

«Мы ждём, когда предоставят место в общежитии. Мы читали в новостях, что государство выплачивает часть стоимости за оплату аренднуемого жилья. Это сообщение хоть и незначительно, но подавляет наши опасения. Оказывается, сейчас общежитие находится в ремонте, — сказала женщина. — Нами сказали, что сначала выделят определённой категории людей, а затем рассмотрят нашу кандидатуру».

Нурзода Рузиева — мать первокурсницы, поступившей на факультет математики на бюджетной основе. Семья приехала в Ташкент за три дня до начала учебного года из Бухарской области.

«Мы проживаем в гостинице, платим 50 тысяч сумов в сутки. Она ведь девочка, только на первом курсе, не знает город. Мы надеемся получить место в общежитии. Мы ещё даже не искали квартиру».

Курбоной Каюмова — бабушка студентки из Коканда, поступившей в Ташкентский государственный технический университет. Девушка должна учиться на контрактной основе. Они прибыли в столицу 2 сентября.





«Мы остановились где-то в квартире. Сами не знаем, где. Съехали с неё сегодня. Раньше в Ташкенте учился мой супруг, но много лет прошло. В те времена у него было много товарищей. Нам следовало расспросить и найти их номера или адреса», — сказала женщина.

Внучка Зояхон Махмудовой из Самарканда поступила на юридический факультет Национального университета.

«Мы остановились у одного знакомого. В чужом доме — не хозяин. У них есть свои дети, некомфортно там жить. Мы подали заявление на получение места в общежитии, ждём ответа. Если не предоставят место, у нас не будет возможности жить в арендуемой квартире».





Зояхон Мухмудова добавила, что отец её внучки — рабочий на хлопковом заводе, а мать — медсестра. На их плечи и так ложатся оплата контракта и расходы на жизнь дочери в столице. Семье также надо дать образование сыновьям.

«Не знаю, как мы сможем справиться. Мы пойдём к ректору, ведь все мы — узбеки. Может, он поймёт», — понадеялась женщина.

Гулнора Муминова приехала из Сырдарьи утром 5 сентября. С вокзала она вместе со своим ребёнком, поступившим на факультет социальных наук, направилась прямиком в университет. У семьи есть документ о признании малообеспеченными.





«Но как мы найдём возможность арендовать жильё, если место в общежитии не предоставят? Мы слышали, цена может быть 50−60 долларов на человека. У нас нет такой возможности при наличии ещё и контракта. Оглянитесь вокруг: все, кто пришёл со своим багажом, сидят в надежде на общежитие. Я впервые слышу от вас, что есть вероятность не попасть в общежитие. Разве могут возникнуть проблемы?».

После обеда в студгородке чувствуется напряжение. Все ждут, когда администрация вуза объявит, кто из студентов получил место в общежитии.





Наргиза Исматова прибыла в Ташкент утром 5 сентября из Дехканабадского района Кашкадарьинской области. Женщина сквозь слёзы рассказала, что кандидатура её дочери на получение места в общежитии будет рассмотрена после льготников. Это может занять несколько дней, но у семьи нет временного места проживания в Ташкенте.

«Моя третья дочь поступила на контракт. Моя вторая дочь тоже учится на контракте в Карши. До этого в Ташкенте никто из наших близких не учился, родственников здесь нет. Утром мы обратились в деканат, подготовив необходимые документы. Оказалось, сегодня места выделяют льготникам. На днях, после завершения их размещения, будут рассмотрена наша кандидатура. Сейчас нам некуда идти», — сказала женщина.





Наргиза Исматова.

На вопрос о заблаговременном поиске жилья в интернете женщина показала свой телефон.

«У меня даже не получится искать жильё. Откуда интернет на простом телефоне. Мы даже не смогли найти людей, с которыми приехали».

Наргиза Исматова недовольна, что студентов вызвали на занятия, не решив вопрос проживания.

«Я не работаю. Что делать, если не выделят общежитие? — задалась вопросом женщина. — Мы оплачиваем два контракта. Надеюсь предоставят. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра я её размещу и уеду. Я приехала сюда с дочкой впервые. Я впервые попала в такую ситуацию. Я подумала, может нам не стоило торопиться. Если бы мы приехали после того, как сегодня-завтра общежитие предоставят льготникам, может вопрос решился бы скорее. Даже если бы мы опоздали на занятия, мы бы не стояли в таком беспомощном состоянии, не зная, куда идти».





К 17:00 многие студенты всё ещё находились в здании университета в очереди на подачу заявления на получение места в общежитии, а также в ожидании ответа на это заявления. Пока одни, получив отказ, не знают, что им делать, другие, хоть и знают, что не получат сегодня ответ, всё равно сидят и ждут, не теряя надежды. Много часов ожидания утомило людей. Некоторые из них облокотились на свои сумки, другие — легли на газонах и скамейках.

С вещами в университет приехали и студенты вечерней формы обучения, хотя им место в общежитие не предоставляется — об этом они узнали лишь в самом университете.

Журабек Халилов.

«Моя дочь поступила на вечерние обучение на факультет филологии, — рассказал Журабек Халилов из Ферганы. — Оказалось, таким студентам общежитие не предоставляется. Мы узнали об этом только сейчас. В Ташкенте у нас никого нет, нет даже знакомых. Теперь мы озадачены тем, что делать дальше. Сейчас моя дочь пошла на занятия. Дождусь её. Было бы здорово, если бы общежитие давали всем. Тем, кто на вечернем обучении, не выделяют общежитие потому, что днём они работают? Я не знаю, как девочка может пойти работать сразу после переезда».

Отец студента первого курса, поступившего на IT-направление, Бекмурод Хожаев рассказал, что прибыл в Ташкент утром 5 сентября вместе с сыном из Багдадского района Ферганской области. К вечеру их заявление всё ещё не было рассмотрено.

Бекмурод Хожаев.

«Они сказали, что сегодня нам не предоставят общежитие. У нас даже нет льготы. Мы слышали, что всем первокурсникам дадут место в общежитии, — рассказал мужчина. — Мы продолжаем ждать с надеждой. У нас даже нет родственников в Ташкенте. Если сегодня вопрос общежития не решится, мы будем ночевать здесь. У нас нет выбора».

Калдиргоч Сарсенбаева из Каракалпакстана рассказала, что 5 сентября в 15:30 она вместе с дочерью сошла с поезда, приехавшего в столицу из Каракалпакстана. Дочь женщины поступила на бюджет на математический факультет.

Калдиргоч Сарсенбаева.

«Она пошла подать документы. Что она там делает столько времени, я не знаю. У меня есть бумаги об инвалидности и признании малообеспеченными. Поэтому, надеюсь, ей предоставят общежитие, она же девочка. У меня нет возможности снимать квартиру. Если я размещу свою дочь сегодня, у меня не будет места ночёвки. Не знаю, что я буду делать. Сейчас дождусь её».

Бекзод Усманов и его дочь — из Каракульского района Бухарской области. Они приехали в Ташкент накануне учебного года и остановились в отеле за 200 тысяч сумов.





Бекзод Усманов с дочерью.

«Они сказали, что рассмотрят нашу заявку завтра (6 сентября — ред.) после трёх часов. Теперь неизвестно, где мы переночуем. Мы снова ищем гостиницу, но всё дорого, у нас нет возможности. Оказывается, общежитие предоставляется сначала определённым льготным категориям, но у нас таких льгот нет. У меня нет постоянной работы. Я плотник, получаю прибыль в зависимости от сезона. Это моя старшая дочь, если университет предоставит общежитие, с остальным я справлюсь».

Студент Алишер Худойбердиев приехал из Джизакской области и остановился в доме своей сестры в Яшнабадском районе. Он поступил на факультет машиностроения.





Алишер Худойбердиев.

«Сначала они обеспечат местами Каракалпакстан, Бухару, Хорезм, а потом при наличии мест перейдут к другим. Я привёз свой тяжелый багаж [из дома сестры в Ташкенте], надеясь, что сегодня получу место, а теперь я забираю его обратно», — сказал Алишер Худойбердиев.

Педагог начальных классов из Ферганы, чья дочь учится на втором курсе факультета геологии, поделилась с «Газетой.uz» своими размышлениями о работе системы на условиях анонимности.

«Сейчас они говорят, что рассматривают вопрос о предоставлении общежития для вторых-третьих-четвёртых курсов. Но я против этого. Я считаю, сначала следует предоставить места всем девочкам и мальчикам-первокурсникам», — сказала женщина.

По её мнению, после года обучения и ознакомления с жизнью в столице первокурсники смогут найти жильё и жить в арендуемой квартире. Сейчас же даже первокурсники вынуждены скитаться, сойдя с поезда.





«Очень сложно защитить честь девочки… Парней никто не будет осуждать, а вот запятнанное имя девочки останется на всю жизнь, — сказала педагог. — Я прошу Минвуз и руководство университетов: отправляя свою дочь далеко, любые родители будут беспокоиться. И в прошлом году мне пришлось остаться на три дня, чтобы решить вопрос с общежитием».

Пресс-служба Министерства высшего образования сообщила «Газете.uz», что сотрудники ведомства с первого дня помогают студентам найти жильё. По состоянию на 7 сентября силами Центра содействия духовному развитию студентов при Минвузе около 50 студентов размещены в арендуемых квартирах.

Кроме того, была оказана помощь порядка 20 родителям, которые приехали из регионов и которым негде было переночевать. Ситуацию контролирует лично министр высшего и среднего специального образования Абдикодир Ташкулов.





Напомним, в пятницу министр среднего специального и высшего образования Абдукодир Тошкулов заявил, что в Узбекистане планируется внедрить систему субсидирования жилья для студентов без оформления договора об аренде недвижимости. Изменение процедуры рассматривается в связи с тем, что владельцы квартир отказываются идти в налоговые органы во избежание волокиты.