Генеральнная прокуратура Узбекистана разработала проект закона о поправках в Уголовный кодекс в связи с усилением мер по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей", сообщила пресс-служба надзорного органа. Обсуждение проекта продлится до 21 октября.

Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить новыми статьями, предусматривающими ответственность за незаконное владение культурными ценностями, невозвращение культурных ценностей народов Узбекистана и иностранных государств на территорию страны, незаконное перемещение материальных культурных ценностей через таможенную границу Узбекистана.

Как ожидается, принятие закона будет способствовать предотвращению случаев незаконного завладения предметами или документами, представляющими историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, невозвращения на территорию страны предметов художественного, исторического и археологического наследия народов Узбекистана и зарубежных стран, незаконного вывоза материальных и культурных ценностей за пределы таможенной границы Узбекистана.

Согласно проекту закона, приобретение культурных ценностей путём кражи или мошенничества будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, при отягощающих обстоятельствах — до 20 лет.

В случае добровольного обращения лица, совершившего эти деяния, с заявлением в органы власти и сдачи культурных ценностей наказание в виде лишения свободы предлагается не применять.

Невозвращение культурных ценностей Узбекистана и народов иностранных государств, вывезенных с территории страны обратно в Узбекистан в установленный срок, если такое возвращение признано обязательным в соответствии с законодательством Узбекистана, — планируется наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Незаконный провоз материальных и культурных ценностей через таможенную границу Узбекистана в обход или с сокрытием от таможенного контроля либо с использованием фальшивых таможенных документов, либо без декларации или соответствующих разрешений предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет.

В последнее время стали частыми новости о хищениях экспонатов из музеев и запасников. На совещании под председательством президента Узбекистана 26 апреля говорилось о масштабной подделке культурных ценностей в государственном музее-заповеднике «Ичан-кала», Бухарском государственном музее и массовом расхищении культурных ценностей из 14 музеев. Постановлением главы государства от 27 мая было поручено провести сплошную инвентаризацию музейных предметов и коллекций и усилить их охрану.