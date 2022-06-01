Расширение спектра услуг и экспозиций в государственных музеях Узбекистана, а также усиление охраны музейных коллекций запланированы в рамках постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию сферы услуг в музеях» от 27 мая.

На совещании под руководством главы государства 26 апреля говорилось о масштабной подделке культурных ценностей в государственном музее-заповеднике «Ичан-кала», Бухарском государственном музее и других и массовом расхищении культурных ценностей из 14 музеев. Постановлением от 27 мая поручено утвердить адресный план сплошной инвентаризации музейных предметов и коллекций во всех музеях и культурных ценностей в других фондах, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Инвентаризацию проведут экспертные комиссии, образованные Генеральной прокуратурой совместно с Агентством культурного наследия, Инспекцией по охране культурного наследия Кабинета министров и Академией наук. Этим ведомствам и организациям также поручено усилить меры по надёжной охране музейных предметов и коллекций и иных культурных ценностей. Конкретные меры по усилению охраны в постановлении не указываются.

Какие ещё меры предусмотрены постановлением — в кратком обзоре «Газеты.uz».

Пилотное внедрение передового опыта в музеях Ташкента

До 1 ноября хокимият столицы с участием квалифицированных компаний из Турции за счёт средств и дополнительных источников городского бюджета в качестве образца внедрения сферы услуг проводит работы по реконструкции, оснащению, цифровизации и созданию новых экспозиций в Государственном музее истории Узбекистана, Государственном музее истории Темуридов и Государственном музее природы.

Хокимияту Ташкента, Агентству культурного наследия и Академии наук поручено уделить внимание углубленному научно-историческому обоснованию новых экспозиций.

Адресный план дополнительных услуг

По адресному плану на 2022−2023 год в 27 музеях должны быть внедрены такие виды услуг, как: проведение развлекательных программ, концертов, «Ночей в музее», Open Air Fest, мастер-классов ремесленников, магазины подарков и сувениров, онлайн-магазины, спецзоны для фотосессий и др. Разрешается оказывать и другие виды услуг.

Свобода определять график работы

С 1 июля государственные музеи смогут оказывать услуги посетителям до 22:00, при необходимости — определять график работы в ночное время.

Стимулирование труда работников музеев

Работникам музеев, оказывающим платные услуги, будут положены доплаты и материальное поощрение в порядке, определяемом музеем.

Адресный план музеефикации археологических памятников на 2023−2026 годы

Меры по консервации археологических памятников, созданию музеев под открытым небом и перепрофилированию археологических памятников в туристские объекты запланированы по адресному плану на 2023−2026 годы.

В список вошли Далверзинтепа в Сурхандарьинской области, Мингтепа в Андижанской области, Актепа Чиланзарская и Актепа Юнусабадская в Ташкенте, Шерозкалъа и Афросиаб в Самаркандской области, Куйкирилган калъа и Тупроккалъа в Каракалпакстане, Древний Пап (Мунчоктепа) в Наманганской области, городище Кувы в Ферганской области и другие объекты.

Адресный план новых экспозиций об истории и государственности узбекского народа

В 22 музеях внедрят новые экспозиции, посвящённые деятелям эпохи Первого Ренессанса (заслуги отечественных учёных Мухаммада аль-Хорезми, Ахмада Фергани, Имама аль-Бухари, Мухаммада ат-Термизи, Абу Насра Фараби, Абу Бакра Хорезми, Абу Абдуллы Хорезми, Ибн Сино, Юсуфа Хос Ходжиба, Ахмада Яссави, Исмаила Жуожони, Нажмиддина Кубро и других в развитии точных, естественных и общественных наук) и деятелям Второго Ренессанса (Баховиддина Накшбанда, Ходжи Мухаммада Порсо, Садиддина Тафтазони, Мирзо Улугбека, Казизаде Руми, Низомиддина Шоми, Саккоки, Лутфи, Али Кушчи, Хожи Ахрора, Мирхонда, Алишера Навои, Камолиддина Бехзода, Хондамира, Захириддина Мухаммада Бобура и других), а также другим темам и аспектам экспозиций в зависимости от специализации музея.

Электронный каталог национального музейного фонда

До апреля 2023 года Агентству культурного наследия поручено принять меры по электронной идентификации музейных предметов и коллекций, формированию и ведению электронного государственного каталога национального музейного фонда.

В каталоге должны быть размещены фотоснимки и 3D-версии музейных предметов; поручено внедрить систему их монетизации и обеспечить интерграцию каталога с международными поисковыми системами культурных ценностей, базами данных правоохранительных органов и электронных услуг.

Разработка проекта Кодекса культурного наследия

До марта 2023 года запланирована разработка проекта Кодекса культурного наследия, который обобщит нормы законов «Об охране и использовании объектов культурного наследия», «Об охране и использовании объектов археологического наследия», «О музеях», «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта (Гаага, 1954), Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 1972), Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия (Париж, 2003) и других законодательных актов и международных договоров.

Членские взносы в ICOM и ИКОМОС и расширение сотрудничества

Внедряется ежегодная уплата членских взносов из средств Фонда культурного наследия в Международный совет музеев (ICOM) и Международный совет охраны памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) минимум за две организации сферы культурного наследия, в том числе музеи, и 100 специалистов.

Утверждён план расширения международного сотрудничества с зарубежными ассоциациями и союзами музеев и музеями США, Швейцарии, Греции, Турции, Грузии, Казахстана, России и других стран.