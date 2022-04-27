Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию туризма в стране 26 апреля озвучил данные о масштабах хищений и утраты культурного наследия Узбекистана.

Проверки, проведённые по всей стране, показали, что из 14 музеев были расхищены более 3000 уникальных культурных ценностей, сказал президент.

Например, в Бухарском государственном музее обнаружена масштабная подделка ценностей материального культурного наследия: 81 предмет искусства общей стоимостью 31,5 млрд сумов. В государственном музейном фонде «Ичан-Калы» в Хиве 101 музейный предмет не является подлинным (об этом сообщалось на днях).

В целом ущерб, нанесённый объектам культурного наследия за 30 лет, оценивается в сумму свыше 4 трлн сумов, сказал президент.

Он поручил комиссии под руководством Генеральной прокуратуры и Министерства туризма и культурного наследия провести инвентаризацию всех экспонатов в музеях и создать до конца года их электронную базу.





Кроме того, будут оценены знания и квалификация руководителей и сотрудников музеев, и «руководители, не соответствующие должностным требованиям, будут заменены на образованных, честных и предприимчивых молодых людей», говорится в сообщении.

«Отныне за условия в музеях ответственность будут нести хокимы областей», — заявил Шавкат Мирзиёев. Он поручил хокимам областей в течение месяца лично посетить 52 музея, требующих реконструкции, и решить их проблемы.

Хокиму Ташкента поручено до 1 октября с привлечением зарубежных экспертов на основе современных требований начать работу по обновлению экспозиций музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы. Таким же образом должны быть обновлены все остальные музеи страны.

Согласно озвученным на совещании данным, сегодня 105 тысяч музейных экспонатов требуют реставрации. До конца года для восстановления зданий музеев и реставрации экспонатов должны быть открыты 15 реставрационных лабораторий.

Президент также указал на недостаточную выставочную площадь музеев, в связи с чем в музеях выставлен всего 1%, или 143 тысячи экспонатов.

«Кроме того, не у всех есть возможность посетить такие музеи, как музей Савицкого [в Нукусе]. Поэтому в рамках программы „Приближение искусства к народу“ в регионах будут организованы выездные выставки музеев», — сообщил с совещания пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.





Министерству туризма и культурного наследия в течение двух месяцев поручено разработать программу по открытию новых музеев, в том числе частных. На эти цели будет привлечено 50 млн долларов.

Министерству совместно с областными хокимиятами поручено превратить в музеи под открытым небом более 4500 археологических памятников.

Кроме того, должны быть отобраны 2500 музейных экспонатов и изготовлены их копии для продажи.

Президент также отметил возможность проведения в музеях разных культурно-развлекательных мероприятий, таких как, например, «Ночь в музее», а также мастер-классов. Для этого необходимо разрешить музеям работать до 22:00 часов, сказал он.